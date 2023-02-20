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В прошлую неделю истребители НАТО шесть раз сопровождали российские самолеты над Балтийским морем

BNS
В прошлую неделю истребители НАТО шесть раз сопровождали российские самолеты над Балтийским морем
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Воздушная база в Эмари.
Воздушная база в Эмари. Фото: Martin Liiskmaa

На прошлой неделе истребители, выполняющие миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, шесть раз поднимались в небо для сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Тринадцатого февраля истребители НАТО вылетели для опознания и сопровождения российского штурмовика «Ил-20», летевшего с материковой части России в Калининград, и двух самолетов «Ил-18», один из которых летел в том же направлении, а другой - в противоположном.

Они также идентифицировали два российских истребителя «Су-27», которые летели из Калининграда и возвращались в него.

Четырнадцатого и семнадцатого февраля был сопровожден один самолет «Ил-20». Первый вылетел из Калининграда и вернулся в область, второй улетел в основную часть России.

Девятнадцатого февраля был идентифицирован и сопровожден «Ан-124», летевший из основной части России в калининградский эксклав.

Большинство российских самолетов летали без предоставления предварительного летного плана, с выключенным транспондером, в трех случаях они поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением, в остальных - нет.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится из Литвы и Эстонии.

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