Житель Эстонии попросил в Facebook деньги в долг, но получил очень подозрительное предложение

На это ему ответил человек, который был готов предложить кредит, но попросил плату за договор в размере 156 евро. Кальюмяэ не упоминает имя кредитора, но подозревает, что это был псевдоним, потому что его имя и имя предполагаемого владельца банковского счета были разными.