Пенсионер из Эстонии захотел взять деньги в долг и разместил объявление в Facebook-группу. Тем не менее полученное предложение, а также просьба перевести плату за договор, вызвали у него подозрения. По оценке полиции, в этой истории есть признаки мошенничества.
Для подписчиков
Житель Эстонии попросил в Facebook деньги в долг, но получил очень подозрительное предложение
Житель Эстонии попросил в Facebook деньги в долг, но получил очень подозрительное предложение
15 января Энн Кальюмяэ написал в эстонской группе Facebook, в которой дают и спрашивают деньги в долг: «Желаю получить крупный кредит под залог недвижимости».
Ключевые слова