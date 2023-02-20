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Житель Эстонии попросил в Facebook деньги в долг, но получил очень подозрительное предложение

Аймур-Яан Кескель
Житель Эстонии попросил в Facebook деньги в долг, но получил очень подозрительное предложение
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Thomas White

Пенсионер из Эстонии захотел взять деньги в долг и разместил объявление в Facebook-группу. Тем не менее полученное предложение, а также просьба перевести плату за договор, вызвали у него подозрения. По оценке полиции, в этой истории есть признаки мошенничества.

15 января Энн Кальюмяэ написал в эстонской группе Facebook, в которой дают и спрашивают деньги в долг: «Желаю получить крупный кредит под залог недвижимости». 

На это ему ответил человек, который был готов предложить кредит, но попросил плату за договор в размере 156 евро. Кальюмяэ не упоминает имя кредитора, но подозревает, что это был псевдоним, потому что его имя и имя предполагаемого владельца банковского счета были разными.

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