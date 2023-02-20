«Когда командовал Суровикин, проблем с боеприпасами не было». Как Пригожин собирает союзников против Шойгу

Когда реакции не последовало и на это, бойцы ЧВК или кто-то, выдававший себя за них, из пулемета расстреляли на полигоне бумажные портреты генералов Герасимова и Лапина. Пригожину пришлось открещиваться от этого ролика; он заявил, что его подчиненные не имеют к съемкам никакого отношения.

В сегодняшнем обращении основатель ЧВК утверждает, что для решения проблемы снарядного голода неназванные собеседники предлагают ему извиниться перед высокопоставленными людьми - тоже неназванными.

«Все кивают куда-то наверх: Вы же знаете, у вас непростые отношения вон там, - показывая пальцем вверх и закатывая глаза говорит Пригожин. - Вам надо пойти повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы. Перед кем извиниться? 140 миллионов россиян, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в два раза реже, чем это происходит сегодня?»

Пригожин утверждает, что осенью 2022 года, пока российской группировкой в Украине командовал генерал Суровикин, проблем со снарядами у его отрядов не было, «хотя промышленность еще скрипела». Но теперь наемники погибают из-за того, что «военные функционеры не хотят задницу оторвать».