В Турции вновь произошло землетрясение, в прибрежных районах возможно цунами

Землетрясение произошло в городе Дефне сегодня вечером в 20:04 по местному времени и также ощущалось журналистами AFP в 200 километрах к северу в городах Антакья и Адана. По данным Reuters, землетрясение также ощущалось в Сирии, Египте и Ливане.

Журналисты сообщают о панике людей и облаках пыли в разрушенном городе. Стены уже поврежденных зданий рухнули, и раненые звали на помощь.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) выпустил предупреждение о цунами для прибрежных районов юга Турции и севера Сирии. Турецкое агентство AFAD предупредило жителей не оставаться в прибрежных районах, поскольку уровень воды может подняться на 50 сантиметров.