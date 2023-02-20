Новое землетрясение магнитудой 6,4 потрясло провинцию Хатай на юге Турции. Там же две недели назад уже произошло катастрофическое землетрясение, сообщило сегодня Агентство по чрезвычайным ситуациям страны AFAD.
В Турции вновь произошло землетрясение, в прибрежных районах возможно цунами
Землетрясение произошло в городе Дефне сегодня вечером в 20:04 по местному времени и также ощущалось журналистами AFP в 200 километрах к северу в городах Антакья и Адана. По данным Reuters, землетрясение также ощущалось в Сирии, Египте и Ливане.
Журналисты сообщают о панике людей и облаках пыли в разрушенном городе. Стены уже поврежденных зданий рухнули, и раненые звали на помощь.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) выпустил предупреждение о цунами для прибрежных районов юга Турции и севера Сирии. Турецкое агентство AFAD предупредило жителей не оставаться в прибрежных районах, поскольку уровень воды может подняться на 50 сантиметров.
По данным местного спасательного агентства, после землетрясения силой 7,8 балла 6 февраля в Турции и Сирии зафиксировано более 6000 повторных толчков. По последним данным, это землетрясение унесло более 41 000 жизней.