США обвинили Китай в намерении дать России оружие. Пекин готовит мирный план и отправляет делегацию в Москву

В течение выходных государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании СBS, что у Вашингтона есть информация о поставках Китаем нелетальных изделий для нужд российской армии. По словам Блинкена, у Вашингтона есть основания полагать, что Пекин также может поставить и летальные - оружие и/или боеприпасы.

«Мы наблюдаем за этим очень внимательно. Пока мы видели китайские компании, - а в Китае, конечно, нет реального различия между частными компаниями и государством, - и вот эти компании, как мы видели, оказывают России нелетальную поддержку для использования в Украине, - заявил госсекретарь США. - И у нас есть опасения, основанные на имеющейся у нас информации, что они рассматривают предоставление и летальной поддержки. Мы им дали очень ясно понять, что это создаст серьезную проблему для нас и для наших взаимоотношений [c Китаем]».