Год на чужбине ⟩ Украинцы нашли спасение в Эстонии, но в Украине все еще есть убежденные, что их страна бомбит сама себя

Психологи из Украины работают с травмой войны

Для разрешения конфликтов привычно обращаться к психологу. А в военное время это просто необходимость. Психолог Ольга Кохтенко приехала из Запорожья в Тарту, где помогает соотечественникам восстанавливать душевное здоровье. Rus.Postimees выяснял, каковы особенности этой работы.

- Правда ли, что многие люди боятся идти к психологу?

- Да, есть такая категория. Люди из больших городов и помоложе знают, что обратиться за помощью к психологу – не стыдно и полезно. А пожилые люди советской закалки, да еще из глубинки, боятся, что их «поставят на учет». Когда я только начинала работать, за это платил клуб Rotary (американская благотворительная организация, имеющая также представительство в Таллинне – прим. ред.), а не город. Я им очень благодарна – они не требовали ни полного имени, ни личного кода.

Нынешний исход заставляет психологов быть заметными, чтобы люди понимали, к кому им обращаться. Фото: INTS KALNINS/REUTERS

- Много ли сейчас в Эстонии беженцев, которые не собираются возвращаться в Украину?

- У меня нет полной картины, но я лично знаю нескольких, кому некуда возвращаться. Но и они попадают в эмоциональные ямы, мечась между «вернуться» и «не вернуться». А есть люди, которые буквально на чемоданах. Уедут, как только будет безопасно.

- Есть ли конфликты внутри украинской общины?

- Состояние людей вообще очень расшатанное. Участились конфликты внутри семей. Ведь дома родители и взрослые дети живут отдельно, встречаются на праздники, на выходные. А когда сюда приехали, то несколько поколений в одной небольшой квартире оказались. У всех эмоциональное выгорание или стресс, а тут еще две хозяйки на кухне.

- Есть ли у переселенцев место для общения?

- Украинский клуб есть, туда многие ходят. Там конфликтов нет, может, потому что общение под присмотром. Я вела там тренинги для безработных. Это трудная категория.

Еще одна серьезная проблема в том, что у многих людей родственники на фронте, на линии разграничения, на оккупированных территориях. Уязвимость этих людей ни с чем не сравнима. Как только пропадает связь с родными, они ничего делать не могут.