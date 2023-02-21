Год на чужбине ⟩ Украинцы нашли спасение в Эстонии, но в Украине все еще есть убежденные, что их страна бомбит сама себя

Война, разгоревшаяся в сердце Европы, разбросала украинцев по странам и континентам. У себя дома они были люди разных взглядов и привычек, социальных слоев и профессий. На чужбине они сначала беженцы, а уже потом все остальные. Эстония в числе первых в ЕС предложила им помощь. Опыт волонтеров, школ и самоуправлений – в очередном материале Rus.Postimees, выходящем в серии «Год войны».
Кто ждал в Эстонии
Беженцы из Украины начали прибывать в Эстонии в первые дни полномасштабной войны. Наряду с государством в процесс немедленно включились активисты. Помощью ВСУ и людям, оставшимся на территории Украины, занялась организация Slava Ukraini, а тем, кто оказался в Эстонии, пришли на помощь такие люди, как политэмигрант из России Евгения Чирикова. Известная российская экоактивистка, инициатор нашумевшей защиты Химкинского леса, правозащитница и предприниматель, Евгения помогает украинским беженцам через организацию «Открытая Эстония».
«Мы взяли интервью у первых беженцев, которые приехали из РФ в конце марта», - поясняет Чирикова.
По ее словам, девочка из этой мариупольской семьи, находясь в подвале, поступила в немецкий университет. Однако вместо Германии она сначала вместе с семьей по милости «освободителей» отправилась в Россию, где находилась в фильтрационном лагере. Не у всех членов семьи были документы, которые позволяли въехать в Европу. Чирикова лично поручилась за людей, их впустили, после чего они отправились в Германию. Так и начала возникать волонтерская сеть для помощи беженцам, следующим из России.
За 2022 год сменялись волны беженцев, а вместе с ними - и проблемы, которые приходилось решать волонтерам. «Я сама звонила чиновникам и объясняла, что это хорошие украинцы, они были вывезены в РФ, это не их выбор. Это был март. Потом постепенно разобрались. Дальше была проблема – дать людям передохнуть. Поэтому мы решили сделать в Нарве шелтер», - поясняет Чирикова.