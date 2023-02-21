Три человека погибли и 213 получили ранения в результате новых двух землетрясений, которые произошли в Турции в понедельник, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Он также призвал жителей пострадавших районов не заходить в пострадавшие здания.
Еще два землетрясения в Турции. Сообщается о новых разрушениях
На юге Турции, где в начале февраля произошло мощное землетрясение, в понедельник были снова зафиксированы подземные толчки. Магнитуда двух новых землетрясений составила 6,4 и 5,8.
Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что первое землетрясение произошло в 20:04 по местному времени (17:04 по Гринвичу, 20:04 по московскому времени), и вскоре за ним последовало второе.
По словам Сойлу, тела погибших были найдены в городах Антакья, Самандаг и Дефне.
В соседней Сирии гуманитарная организация «Белые шлемы» сообщила о более 130 раненых и обрушении зданий, пострадавших от предыдущих землетрясений.
Свидетели сообщили агентству Рейтер о новых повреждениях зданий в городе Антакья провинции Хатай - одном из наиболее пострадавших от предыдущего землетрясения, которое произошло 6 февраля и привело к гибели более 44 тыс. человек в Турции.
С тех пор турецкие власти зафиксировали более 6 тыс. афтершоков, однако журналисты Би-би-си, которые находятся в регионе, сообщают, что толчки в понедельник были намного более сильными, чем предыдущие.
Пока достоверно неизвестно, каковы масштабы разрушений в результате новых землетрясений и есть ли жертвы.
По словам вице-президента Турции Фуата Октая, по меньшей мере восемь человек получили ранения.
Крупная больница в городе Искендерун на севере провинции Хатай объявила об эвакуации пациентов.
Мэр провинции Хатай сообщил, что некоторые люди заблокированы под обломками.
Местная жительница Муна аль-Омар рассказала агентству Рейтер, что находилась в палатке в парке, расположенном в центр Антакьи. «Я думала, что земля разверзнется у меня под ногами, - говорит она, плача и прижимая к себе своего семилетнего сына. - Будут ли новые афтершоки?»
Журналист AFP сообщает, что новые толчки в Антакье подняли облака пыли. По данным агентства, рухнули стены нескольких пострадавших во время предыдущего землетрясения зданий. Есть данные о раненых, которые просят о помощи.
В твиттере турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Afad появилось сообщение с призывом не приближаться к береговой линии из-за риска повышения уровня моря, но позднее это сообщение было удалено.
Гуманитарная группа «Белые шлемы», которая работает в соседней Сирии, также сообщает о раненых жителях.
Сообщается, что толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Сирии, Египте и Ливане.