Еще два землетрясения в Турции. Сообщается о новых разрушениях

На юге Турции, где в начале февраля произошло мощное землетрясение, в понедельник были снова зафиксированы подземные толчки. Магнитуда двух новых землетрясений составила 6,4 и 5,8.

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что первое землетрясение произошло в 20:04 по местному времени (17:04 по Гринвичу, 20:04 по московскому времени), и вскоре за ним последовало второе.

По словам Сойлу, тела погибших были найдены в городах Антакья, Самандаг и Дефне.

В соседней Сирии гуманитарная организация «Белые шлемы» сообщила о более 130 раненых и обрушении зданий, пострадавших от предыдущих землетрясений.

Свидетели сообщили агентству Рейтер о новых повреждениях зданий в городе Антакья провинции Хатай - одном из наиболее пострадавших от предыдущего землетрясения, которое произошло 6 февраля и привело к гибели более 44 тыс. человек в Турции.

С тех пор турецкие власти зафиксировали более 6 тыс. афтершоков, однако журналисты Би-би-си, которые находятся в регионе, сообщают, что толчки в понедельник были намного более сильными, чем предыдущие.

Пока достоверно неизвестно, каковы масштабы разрушений в результате новых землетрясений и есть ли жертвы.