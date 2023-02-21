Фото и видео ⟩ Провокационная игра «Правда или действие?» привела подвыпившую молодежь к преступлению

В начале февраля на улице Вакзали в Тарту два молодых человека изрезали предвыборный плакат баллотирующегося в Рийгикогу кандидата от EKRE Герта Горшанова. Свое преступление они сняли на видео, которое теперь является достоянием общественности. Хулиганы признали свою вину и пообещали возместить причиненный ущерб.
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Хотя видео было загружено в закрытом аккаунте в социальной сети Instagram, в какой-то момент оно попало и на просторы Facebook. А поскольку лица участников акта вандализма хорошо видны, выяснить их имена не составило труда.