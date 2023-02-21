15 февраля лесная камера Пыльтсамааского общества охотников засняла бурого медведя, который уже вышел из зимней спячки, сообщило Эстонское общество охотников.
Фото ⟩ Неожиданно: в Эстонии засняли уже вышедшего из зимней спячки медведя
Неожиданно: в Эстонии засняли уже вышедшего из зимней спячки медведя
Медведи обычно выходят из зимней спячки в середине марта, но это зависит и от погодных условий. Ищет ли медведь, попавший в поле зрения камеры, себе приют получше или это уже конец зимней спячке, знает только он сам.