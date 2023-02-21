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Фото ⟩ Неожиданно: в Эстонии засняли уже вышедшего из зимней спячки медведя

rus.postimees.ee
Неожиданно: в Эстонии засняли уже вышедшего из зимней спячки медведя
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Медведь. Фото иллюстративное.
Медведь. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

15 февраля лесная камера Пыльтсамааского общества охотников засняла бурого медведя, который уже вышел из зимней спячки, сообщило Эстонское общество охотников.

Медведи обычно выходят из зимней спячки в середине марта, но это зависит и от погодных условий. Ищет ли медведь, попавший в поле зрения камеры,  себе приют получше или это уже конец зимней спячке, знает только он сам.

Проснувшийся после зимней спячки медведь в Пыльтсамаа.
Проснувшийся после зимней спячки медведь в Пыльтсамаа. Фото: Toivo Tõnsoni rajakaamera / Eesti jahimeeste selts
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