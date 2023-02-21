Кармен Бруус хочет участвовать в чемпионате Европы

Руководство Федерации легкой атлетики утвердит состав сборной, отправляющейся на ЧЕ в Стамбул, а накануне выяснилось, что Бруус, угодившая в скандал, связанный с тренером по легкой атлетике Мехисом Виру, выразила желание принять участие в чемпионате Европы.

На чемпионат Европы в помещении, кроме Бруус, отобрались многоборцы Майсель Уйбо и Ханс-Кристиан Хаузенберг, спринтер Карл Эрик Назаров. Также в Стамбул на основании рейтинговой таблицы должен поехать и многоборец Ристо Лиллеметс.

Теоретически, возможность поехать на ЧЕ имеется также у спринтера Ыилме Выро (60 м) и спринтера на дистанции 60 м с препятствиями Дианы Сууманн. Но для того, чтобы они поехали на соревнования, нужно, чтобы несколько конкурентов отказались от соревнований. Обе девушки улучшили свои результаты на минувшем чемпионате Эстонии, но все же не слишком.