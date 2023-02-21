Компания Maxima Eesti сообщила, что с сегодняшнего дня в их магазинах можно найти более сотни местных молочных продуктов по очень хорошим ценам.
Аттракцион неслыханной щедрости? Maxima снижает цены на некоторые продукты
Торговая сеть заявляет, что таким образом хочет поддержать продажи свежих молочных продуктов местного производства и снизить влияние инфляции на потребителей.
«Различные молочные продукты можно найти на столе почти каждой живущей в Эстонии семьи, и мы решили, что будем способствовать тому, чтобы люди находили на полках самые свежие, вкусные местные молочные продукты по очень хорошим ценам. Таким образом мы способствуем уменьшению влияния инфляции, и сотни тысяч соотечественников могут наслаждаться вкусными молочными продуктами по еще более выгодной цене, чем раньше», – сказала генеральный директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.
«Для нас очень важно предлагать свежие и местные молочные продукты, и прямо сейчас, в преддверии годовщины Эстонской Республики, мы рады порадовать клиентов кампанией скидок на молочные продукты. Сегодня ассортимент молочных продуктов Maxima Eesti состоит преимущественно из местной продукции», – добавила Кристина Мустонен.
Гендиректор добавила, что этой кампанией торговая сеть говорит спасибо тем клиентам, которые поддерживают эстонских производителей молочной продукции и покупают эстонские продукты для своей семьи.