Аттракцион неслыханной щедрости? Maxima снижает цены на некоторые продукты

«Различные молочные продукты можно найти на столе почти каждой живущей в Эстонии семьи, и мы решили, что будем способствовать тому, чтобы люди находили на полках самые свежие, вкусные местные молочные продукты по очень хорошим ценам. Таким образом мы способствуем уменьшению влияния инфляции, и сотни тысяч соотечественников могут наслаждаться вкусными молочными продуктами по еще более выгодной цене, чем раньше», – сказала генеральный директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.