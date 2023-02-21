Арман Дюплантис принял трудное решение и пропустит чемпионат Европы по легкой атлетике

Хотя состав шведской сборной официально будет объявлен сегодня, руководитель сборной Кайса Бергквист сообщила о решении 23-летнего спортсмена накануне.

«Уже с декабря я была в курсе, что чемпионат Европы не является для Армана приоритетом. Он сказал, что серьезно сконцентрируется на летнем сезоне. Спортсмен оставил себе немного пространства для маневра, но сейчас все же решил пропустить ЧЕ», - сообщила Бергквист в пресс-релизе.

Это большое огорчение как для болельщиков за шведских легкоатлетов, так и для самой Бергквист.

«Он наша самая яркая звезда, своими выступлениями Арман всегда производит огромное впечатление на зрителей. Но я полностью ему доверяю в том, что он так спланировал свои дела, чтобы полностью выложиться на самых важных соревнованиях», - добавила Бергквист.

Дюплантис является олимпийским чемпионом по прыжкам с шестом (ОИ в Токио), в прошлом году он стал победителем чемпионата мира. Также ему принадлежит мировой рекорд (6.21) в помещении он преодолел отметку 6.20.