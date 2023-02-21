В понедельник, 20 февраля, вечером в многоквартирном доме в столичном районе Мустамяэ вспыхнул пожар.
В многоквартирном доме в Таллинне вспыхнул пожар: загорелась стиральная машина
Вчера в 17.10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Мустамяэ в пятиэтажном доме на Эхитаяте-теэ квартира на втором этаже и подъезд в дыму.
Когда спасатели прибыли на место, люди уже покинули квартиру. Команда спасателей установила, что загорелась стиральная машина.
Возгорание бытовой техники удалось потушить к 17.27, после чего помещения проветрили.
По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар мог начаться из-за электропроводки, которая была перегружена удлинителями. Точная причина устанавливается.
Спасатели напоминают, что к удлинителю нужно относиться как к временному решению и не перегружать его. «Чтобы проверить это, можно коснуться удлинителя рукой. При перегрузке он нагревается, в результате чего происходит плавление, что в свою очередь может закончиться пожаром. Если вы обнаружите, что удлинитель греется, нужно перестать потреблять через него электричество!» - напомнили в Спасательном департаменте.