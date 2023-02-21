В многоквартирном доме в Таллинне вспыхнул пожар: загорелась стиральная машина

Вчера в 17.10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Мустамяэ в пятиэтажном доме на Эхитаяте-теэ квартира на втором этаже и подъезд в дыму.

Спасатели напоминают, что к удлинителю нужно относиться как к временному решению и не перегружать его. «Чтобы проверить это, можно коснуться удлинителя рукой. При перегрузке он нагревается, в результате чего происходит плавление, что в свою очередь может закончиться пожаром. Если вы обнаружите, что удлинитель греется, нужно перестать потреблять через него электричество!» - напомнили в Спасательном департаменте.