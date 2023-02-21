Эстонская консервативная народная партия (EKRE) предупреждает о подаче иска в суд, если научный сотрудник Балтийского оборонного колледжа Вильяр Веэбель не опровергнет предоставленную международному изданию Politico информацию о том, что частная военная компания «Вагнер» сотрудничала с EKRE. Кроме того, партия требует извинений и опровержения ложных обвинений от эстонских СМИ, опубликовавших слова ученого.
EKRE: у нас никогда не было контактов с ЧВК «Вагнер»
«Также партия требует от изданий и отдельных лиц незамедлительно прекратить распространение дальнейших ложных утверждений и добавить к уже опубликованным материалам, что они содержат неверные факты», - сообщила партия.
EKRE требует, чтобы опровержение ложных обвинений и извинения были опубликованы до предварительных выборов в Рийгикогу, то есть в течение этой недели, и в том же объеме и виде, в каком предположительная клевета была представлена в этих публикациях.
В противном случае партия подаст в суд на все издания и других лиц с требованием опровержения недостоверной информации, прекращения вредоносного поведения и возмещения убытков.
«EKRE подтверждает, что у партии никогда не было никаких контактов с частной военной компанией "Вагнер" или с другими российскими организациями. Обратные заявления являются преднамеренно распространяемой дезинформацией, цель которой - влияние на исход выборов в Рийгикогу», - подчеркивает EKRE.