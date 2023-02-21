EKRE: у нас никогда не было контактов с ЧВК «Вагнер»

«Также партия требует от изданий и отдельных лиц незамедлительно прекратить распространение дальнейших ложных утверждений и добавить к уже опубликованным материалам, что они содержат неверные факты», - сообщила партия.

EKRE требует, чтобы опровержение ложных обвинений и извинения были опубликованы до предварительных выборов в Рийгикогу, то есть в течение этой недели, и в том же объеме и виде, в каком предположительная клевета была представлена ​​в этих публикациях.

В противном случае партия подаст в суд на все издания и других лиц с требованием опровержения недостоверной информации, прекращения вредоносного поведения и возмещения убытков.