Более 30 стран выступили против россиян и белорусов на Олимпиаде

Письмо стало результатом саммита в Лондоне 10 февраля между лидерами правительств, которые заслушали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что российским спортсменам не место на Играх в Париже до тех пор, пока продолжается агрессия РФ.

Международный олимпийский комитет пытается найти способ допустить россиян на Олимпиаду, ссылаясь на мнение экспертов ООН по правам человека, которые считают, что россияне и белорусы не должны сталкиваться с дискриминацией лишь только за имеющиеся у них паспорта. МОК хочет, чтобы спортсмены из этих стран, которые не поддержали войну, могли соревноваться в нейтральном статусе.

«У нас есть серьезные опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских атлетов соревноваться в статусе нейтральных (в соответствии с условиями МОК об отсутствии символики страны), когда они напрямую финансируются и поддерживаются своими государствами (в отличие, например, от профессиональных теннисистов)», — также говорится в письме.

«До тех пор, пока эти фундаментальные вопросы и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели „нейтралитета“ не будут решены, мы не согласны с тем, что российские и белорусские спортсмены должны быть снова допущены к соревнованиям», — говорится в их заявлении.