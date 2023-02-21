Исторические перемены: цены на квартиры в трех таллиннских районах наконец сравнялись

Как считает Вяхи, исторически предпочтение отдавалось Мустамяэ и Ыйсмяэ, но теперь этой разницы нет. «Во всех трех районах сделки совершаются по средней цене 2500 евро за квадратный метр, а аренда двухкомнатной квартиры стоит 500-600 евро в месяц», — сказал Вяхи.

«В той ситуации, которая сложилась на рынке, эти районы конкурентоспособны и пользуются спросом гораздо больше среднего. Если на рынке затишье, лед всегда начинает трогаться в более дешевом сегменте. В этих районах цены быстрее реагируют на рынок и движутся вместе с ним. Так и на этот раз, именно здесь цены снизились первыми, что делает их намного привлекательнее, например, чем цены в центре города. Кроме того, в спальных районах совершается больше сделок, продиктованных потребностями, – потребность продать или купить возникает, когда меняются жизненные обстоятельства, поэтому и спекуляций меньше», – прокомментировал Вяхи.

«Ыйсмяэ, Мустамяэ, Ласнамяэ — это уже давно не стигматизирующий адрес, а ценная среда обитания. По сравнению со многими другими европейскими странами, недвижимость в наших спальных районах не принадлежит государству, это частная собственность, именно чувство собственника помогает обеспечивать там порядок и безопасность. Эти районы администрируются и развиваются на равных условиях, у них хорошая инфраструктура и логистические связи», — сказал Вяхи.