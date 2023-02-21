Документ стратегических целей РФ включает в себя оккупацию Беларуси

Эксперты склонны считать стратегию подлинной

Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметил, что цели РФ в отношении Беларуси такие же, как и в отношении Украины. «Только в Беларуси она полагается на принуждение, а не на войну. Но итоговой целью по-прежнему является полное поглощение», - сказал он. Журналисты отмечают, что отдельные элементы стратегии - такие, как массовая выдача российских паспортов - уже использовались Кремлем в других странах и регионах: например, в Абхазии, Южной Осетии и на востоке Украины после его оккупации.