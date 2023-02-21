Под Бахмутом погиб украинский волейболист, пытавшийся вывезти раненых

Вячеслав окончил спортивный колледж, был победителем и призером многих городских, областных и всеукраинских соревнований по волейболу. Являлся активным участником волейбольного движения. С начала войны Шахов ушел в ТРО, а затем служил в спецподразделении Kraken.

Погиб Шахов 30 января в результате прямого попадания вражеского снаряда в автомобиль, на котором Вячеслав пытался вывезти раненых собратьев из передовой.

«Соболезнование жене и сыну Героя! Вечная память!» — выразили соболезнования в Харьковском городском совете.