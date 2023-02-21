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Под Бахмутом погиб украинский волейболист, пытавшийся вывезти раненых

rus.postimees.ee
Под Бахмутом погиб украинский волейболист, пытавшийся вывезти раненых
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Фото: Madis Veltman

Под Бахмутом, где много месяцев идут кровопролитные сражения, погиб харьковский волейболист Вячеслав Шахов, сообщает Telegraf

Вячеслав окончил спортивный колледж, был победителем и призером многих городских, областных и всеукраинских соревнований по волейболу. Являлся активным участником волейбольного движения. С начала войны Шахов ушел в ТРО, а затем служил в спецподразделении Kraken.

Погиб Шахов 30 января в результате прямого попадания вражеского снаряда в автомобиль, на котором Вячеслав пытался вывезти раненых собратьев из передовой.

«Соболезнование жене и сыну Героя! Вечная память!» — выразили соболезнования в Харьковском городском совете.

Напомним, в районе Марьинки (Донецкая область) в боях с оккупантами погиб волейболист Василий Бердичевский, который командовал отделением взвода в аэромобильном батальоне. Ранее сообщалось, что под Бахмутом российские захватчики убили воина-гандболиста Романа Пронюка.

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