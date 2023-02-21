Под Бахмутом, где много месяцев идут кровопролитные сражения, погиб харьковский волейболист Вячеслав Шахов, сообщает Telegraf.
Под Бахмутом погиб украинский волейболист, пытавшийся вывезти раненых
Вячеслав окончил спортивный колледж, был победителем и призером многих городских, областных и всеукраинских соревнований по волейболу. Являлся активным участником волейбольного движения. С начала войны Шахов ушел в ТРО, а затем служил в спецподразделении Kraken.
Погиб Шахов 30 января в результате прямого попадания вражеского снаряда в автомобиль, на котором Вячеслав пытался вывезти раненых собратьев из передовой.
«Соболезнование жене и сыну Героя! Вечная память!» — выразили соболезнования в Харьковском городском совете.
Напомним, в районе Марьинки (Донецкая область) в боях с оккупантами погиб волейболист Василий Бердичевский, который командовал отделением взвода в аэромобильном батальоне. Ранее сообщалось, что под Бахмутом российские захватчики убили воина-гандболиста Романа Пронюка.