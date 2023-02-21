Для жизни в Эстонии необходимо получать брутто-зарплату минимум 1756 евро, что почти на 250 евро больше, чем год назад, выяснилось из проведенного Palgainfo Agentuur и порталом вакансий CVKeskus.ee опроса 9200 человек. По словам почти половины работников, их уровень благополучия за год ухудшился.
Какую зарплату нужно получать, чтобы прожить в Эстонии?
«Если предыдущие восемь лет уровень благополучия с помощью зарплаты из года в год рос, то сейчас эта тенденция изменилась - доля сотрудников, которые справляются хорошо и очень хорошо, уменьшилась, а число тех, кто справляется плохо, увеличилось», - рассказала глава Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер о результатах опроса, проведенного поздней осенью 2022 года.
Сеэдер добавила, что хотя более половины работников продолжают в среднем справляться с помощью своей зарплаты, она уже не на том же уровне, что и раньше. «По словам почти половины работников (49%), их благополучие ухудшилось по сравнению с прошлым годом, и изменение тренда было заметно уже осенью 2021 года. Ухудшение благополучия людей, вероятно, связано со стремительным ростом цен, за которым в том же темпе не успевает рост зарплаты», - сказала она.
Работники, которые оценили свои средства к существованию как средние, получали брутто-зарплату в размере 1756 евро. Хорошо справляющиеся с экономической точки зрения люди зарабатывали более 2500 евро брутто. Респонденты, средняя брутто-зарплата которых составляет 1400 евро, оценили свои средства к существованию как плохие. Сумма заработка, которая по мнению людей необходима для жизни, с годами значительно выросла.
Сумма зависит от сферы деятельности
Оценки благополучия зависят от ожиданий работников в отношении качества их жизни, а также от того, с кем они себя сравнивают. В зависимости от сферы деятельности оценки необходимого для жизни дохода сильно различаются: если средней брутто-зарплаты в 1177 евро достаточно для работников по обслуживанию клиентов, руководителям проектов и различных сфер требуется более чем в два раза больше.
По словам специалистов среднего звена, им достаточно брутто-зарплаты в размере 1797 евро, операторам оборудования и машин - 1634 евро, водителям - 1609 евро, конторским служащим - 1536 евро, квалифицированным рабочим или ремесленникам - 1535 евро и неквалифицированным рабочим - 1191 евро.
Многие поменяли бы работу из-за зарплаты
Руководитель отдела подбора персонала CVKeskus.ee Грета Адлер по результатам опроса пришла к выводу, что девять из десяти работников были бы готовы сменить работу из-за более высокой зарплаты, но в большинстве случаев для этого необходимо, чтобы зарплата на новом месте была выше минимум на 21 процент.
Более трети (38%) работников, принявших участие в опросе, также отметили, что поменяли бы работу из-за более хороших условий труда (например, более интересная работа, более подходящие условия труда или более выгодные льготы и компенсации), даже если бы заработная плата осталась на прежнем уровне.