Какую зарплату нужно получать, чтобы прожить в Эстонии?

«Если предыдущие восемь лет уровень благополучия с помощью зарплаты из года в год рос, то сейчас эта тенденция изменилась - доля сотрудников, которые справляются хорошо и очень хорошо, уменьшилась, а число тех, кто справляется плохо, увеличилось», - рассказала глава Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер о результатах опроса, проведенного поздней осенью 2022 года.

Сеэдер добавила, что хотя более половины работников продолжают в среднем справляться с помощью своей зарплаты, она уже не на том же уровне, что и раньше. «По словам почти половины работников (49%), их благополучие ухудшилось по сравнению с прошлым годом, и изменение тренда было заметно уже осенью 2021 года. Ухудшение благополучия людей, вероятно, связано со стремительным ростом цен, за которым в том же темпе не успевает рост зарплаты», - сказала она.

Работники, которые оценили свои средства к существованию как средние, получали брутто-зарплату в размере 1756 евро. Хорошо справляющиеся с экономической точки зрения люди зарабатывали более 2500 евро брутто. Респонденты, средняя брутто-зарплата которых составляет 1400 евро, оценили свои средства к существованию как плохие. Сумма заработка, которая по мнению людей необходима для жизни, с годами значительно выросла.

Сумма зависит от сферы деятельности