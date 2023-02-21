ГРАФИК ⟩ 70 процентов жителей Эстонии не получали прибавки к зарплате в течение последних шести месяцев

C 2000 по 2022 год уровень инфляции в Европейском союзе в среднем составлял 2,22%. В октябре 2022 года уровень инфляции достиг исторического максимума в 11,50%. Исследование провели среди лиц в возрасте от 18 до 60 лет с низким, средним и высоким уровнем дохода. Они ответили на вопросы о своих потребительских привычках, финансовых трудностях, планах экономии и инвестиционных намерениях. В исследовании приняли участие 7831 респондентов.

Фото: Ferratum Insights

«Мы живем в неспокойные времена, когда инфляция со всеми сопутствующими последствиями ударила по миллионам социально незащищенных домохозяйств по всей Европе. Хотим подчеркнуть, что речь идет о действительно глобальном и общеевропейском явлении», - сообщил исполнительный директор Ferratum Кристьян Каякас.

Фото: Ferratum Insights

Если в 2021 году 39% жителей Эстонии заявили, что им не хватает денег для сбережений, то в 2022 году об этом сообщили уже 53% респондентов, то есть разница существенная. Повышение цен больше всего ощущается при оплате счетов за электроэнергию и покупке продуктов питания. Принявшие участие в опросе жители Эстонии сократили расходы на развлечения (52%), путешествия (48%) и еду (35%) именно под влиянием инфляции.

Фото: Postimees

Согласно исследованию, в Эстонии настроены несколько пессимистичнее, чем респонденты из Европы в среднем, так, лишь 26% считают, что в 2023 году их финансовое положение улучшится (средний показатель по Европе - 30,3%). Эстонские потребители не исключают взятия кредита на оплату счетов за электричество и покрытие роста расходов на продукты питания. Большинство обеспокоено повышением стоимости продуктов питания.

Фото: Ferratum Insights