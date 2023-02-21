Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк призывает людей быть очень осторожными при покупке товаров и услуг в интернете, поскольку число мошенников, желающих обмануть покупателей, растет, а их уловки становятся все более профессиональными.
Банк предупреждает: жители Эстонии незаметно теряют свои деньги
«Число мошенничеств растет во всем мире, и преступники внедряют все новые и новые схемы для получения доступа к деньгам людей. Часто мошенничество проворачивается настолько искусно, что людям бывает трудно вспомнить и понять, как именно они стали жертвами», – сказал Кийк.
Одним из примеров мошенничества является широко используемая схема обмана с посылками, которая включает в себя отправку фиктивных сообщений о доставке посылок от имени известной курьерской компании и якобы направление людей для совершения платежа. При этом данные карты человека похищаются.
Бывают случаи, когда пытаются получить деньги или данные людей с помощью благотворительных афер, то есть под предлогом пожертвований.
В прошлом году полиция Эстонии зафиксировала 293 случая мошенничества, когда преступники действовали якобы от имени банка. Ущерб составил почти 1,3 миллиона евро, и 268 случаев мошенничества с инвестициями, ущерб от которых составил почти 3,1 миллиона евро.
Часто мошенничество проворачивается настолько искусно, что людям бывает трудно вспомнить и понять, как именно они стали жертвами
Согласно статистике Luminor за прошлый год, наиболее распространенными видами мошенничества по-прежнему являются фишинг, включая мошеннические звонки и SMS. Также были зафиксированы единичные случаи мошенничества в сфере романтических отношений и инвестиций, а также мошенничества в сфере онлайн-продаж.
«В прошлом году специалистам Luminor удалось вернуть около трети средств, уже обманутых клиентов. Это означает остановку уже совершенных переводов и возврат средств в других банках. Однако, к сожалению, зачастую невозможно отменить уже предпринятые шаги, и в действительности лучшей мерой борьбы с мошенничеством является профилактика и повышение информированности людей», – добавил Кийк.
Как защитить себя от мошенничества?
Одним из наиболее распространенных видов мошенничества является фишинг, который может осуществляться с помощью текстовых сообщений, телефонных звонков или электронных писем и предполагает выманивание у людей личных и банковских данных. Часто в сообщении может содержаться вредоносное ПО или ссылки на мошеннические сайты. Мошенники стараются сделать свои сообщения как можно более правдоподобными, поэтому люди часто становятся жертвами этих схем.
«Самое главное, что нужно знать: банк никогда не будет звонить клиенту и спрашивать номер его счета или данные платежной карты, такие как номер карты и CVV-код на ее обороте. Они также не просят клиента войти в интернет-банк телефонным звонком, письмом или SMS», - подчеркивает Кийк.
В этом году также участились случаи инвестиционного мошенничества, когда с людьми связываются по телефону и предлагают быструю прибыль. Бывают также случаи, когда во время общения на компьютер жертвы устанавливается программа, позволяющая управлять устройством удаленно, что облегчает совершение сделок.
По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, самое главное – всегда проверять подлинность входящих сообщений, телефонных звонков и электронных писем. В случае сомнений не сообщайте свои данные третьим лицам, а любые предложения, которые кажутся невероятно хорошими, чтобы быть правдой, как правило, исходят именно от мошенников.