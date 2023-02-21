Банк предупреждает: жители Эстонии незаметно теряют свои деньги

«Число мошенничеств растет во всем мире, и преступники внедряют все новые и новые схемы для получения доступа к деньгам людей. Часто мошенничество проворачивается настолько искусно, что людям бывает трудно вспомнить и понять, как именно они стали жертвами», – сказал Кийк.

Одним из примеров мошенничества является широко используемая схема обмана с посылками, которая включает в себя отправку фиктивных сообщений о доставке посылок от имени известной курьерской компании и якобы направление людей для совершения платежа. При этом данные карты человека похищаются.

Бывают случаи, когда пытаются получить деньги или данные людей с помощью благотворительных афер, то есть под предлогом пожертвований.

В прошлом году полиция Эстонии зафиксировала 293 случая мошенничества, когда преступники действовали якобы от имени банка. Ущерб составил почти 1,3 миллиона евро, и 268 случаев мошенничества с инвестициями, ущерб от которых составил почти 3,1 миллиона евро.

Часто мошенничество проворачивается настолько искусно, что людям бывает трудно вспомнить и понять, как именно они стали жертвами

Согласно статистике Luminor за прошлый год, наиболее распространенными видами мошенничества по-прежнему являются фишинг, включая мошеннические звонки и SMS. Также были зафиксированы единичные случаи мошенничества в сфере романтических отношений и инвестиций, а также мошенничества в сфере онлайн-продаж.