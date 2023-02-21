Маленькая невинная ложь и другие странные вещи, которые жители Эстонии делают оставаясь дома

Ежегодный глобальный опрос IKEA «Домашняя жизнь» показал, что времена социальной и экономической нестабильности заставляют людей больше ценить важность дома как безопасного места. Двое из трех жителей Эстонии считают, что их дом сейчас вызывает у них больше положительных эмоций, чем в то же время в прошлом году. В глобальном масштабе этот же показатель составляет четыре человека из десяти.

Маленькая невинная ложь

Для многих людей в Эстонии дом — это место, где они хотят проводить больше времени. В прошлом году почти каждый четвертый житель Эстонии делал вид, что у него есть домашние дела, тогда как на самом деле он просто хотел остаться дома, а не выходить на улицу. Молодые люди, в возрасте 18–34 лет, чаще делали вид, что у них есть домашние дела - 37%.

Как мы проводим время дома? Исследование IKEA показало, что помимо отдыха и занятий своими хобби, мы также получаем удовольствие от разговоров с самими собой и нашими комнатными растениями. Выяснилось, что каждый третий житель Эстонии разговаривает сам с собой, когда остается дома один. Более того, жители Эстонии в 1,5 раза чаще разговаривают со своими растениями, чем жители остального мира.

Психолог Рита Рятсепп. Фото: Ikea