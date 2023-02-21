Звезда Radiohead выступит на конференции Tallinn Music Week

В качестве гитариста и бэк-вокалиста влиятельной британской альтернативной рок-группы Radiohead Эд О'Брайен создал характерное, текстурированное звучание, которое продвинуло группу от ранней британской поп-музыки к их знаковым альбомам «OK Computer» (1997) и «Kid A» (2000). В 2020 году О'Брайен под именем EOB выпустил свой первый сольный альбом «Earth», сочетающий его фирменный атмосферный гитарный звук с вибрациями бразильского карнавала, фанком и электроникой.

О'Брайен написал музыку для драматического сериала BBC «Эврика-стрит» и гастролировал с благотворительным проектом Нила Финна «7 Worlds Collide». Он является одним из основателей Коалиции за права художников в цифровую эпоху и активно участвует в онлайн-тренинге «Ear Opener» для молодых авторов музыки. В сотрудничестве с компанией Fender Эд создал свою фирменную гитару EOB Stratocaster, а в 2010 году журнал Rolling Stone назвал его 59-м величайшим гитаристом всех времен. Вместе с другими участниками Radiohead О'Брайен были внесены в списки членов Зала славы рок-н-ролла в 2019 году.