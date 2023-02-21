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У Костомарова второй инсульт за сутки

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У Костомарова второй инсульт за сутки
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Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: imago sportfotodienst

Еще вчера появилась новость о том, что спортсмен перенс инсульт, сообщает StarHit. Сегодня стало известно о втором подобном приступе.

«Костомаров провел минувшую ночь в реанимации — 46-летний фигурист перенес еще один инсульт», - сообщает источник. СМИ сообщают, что фигуристу провели плазмаферез (очистку крови) из-за развившегося сепсиса. При это отмечается, что у спортсмена также развился вторичный менингит.

Согласно последним данным, Костомаров находится в критическом состоянии.

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