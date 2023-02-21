У Костомарова второй инсульт за сутки

«Костомаров провел минувшую ночь в реанимации — 46-летний фигурист перенес еще один инсульт», - сообщает источник. СМИ сообщают, что фигуристу провели плазмаферез (очистку крови) из-за развившегося сепсиса. При это отмечается, что у спортсмена также развился вторичный менингит.