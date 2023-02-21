Сегодня министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару наградят 105 человек почетными знаками отличия спасательной службы. Знаками отличия выражается благодарность как работникам Спасательного департамента, так и его хорошим партнерам. Кроме этого, будут вручены благодарственные грамоты Министерства внутренних дел.
Спасательный департамент отметит знаками отличия 105 человек
«Задача Спасательного департамента - предотвращать несчастные случаи, подготовиться к кризисным ситуациям и беречь жизнь людей, их имущество, а также окружающую среду. К 2025 году мы поставили перед собой цель поднять безопасность до уровня стран Северной Европы и повысить нашу готовность к кризисам. 105 обладателей медалей спасательной службы являются своего рода подтверждением того, что при поддержке хороших партнеров по сотрудничеству эта цель для Спасательного департамента вполне достижима. Обладатели почетного знака являются примером для своих коллег в сфере внутренней безопасности, а также в обществе в целом и доказательством того, что помощь нуждающимся оказывается быстрой и профессиональной», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
«Гражданская защита играет все более важную роль в создании спасательной сети, которую мы все должны развивать вместе. Здесь у Спасательного департамента ведущая роль. Сильная и надежная организация и люди, которые в ней работают, могут выдержать больше ответственности. Доверие к спасательной службе очень высоко и здесь работают люди с чувством миссии. Задача государства здесь – ценить и поддерживать вклад тех мужчин и женщин, которые обеспечивают нашу безопасность и помогают сделать Эстонию более устойчивой к кризисам. Одних благодарственных слов недостаточно – нужно также гарантировать хорошие условия труда и достойную оплату», – добавил министр внутренних дел.
«В последний, очень трудный год мы получили еще больше подтверждений того, что люди Спасательного департамента гибкие и выносливые. Многие дополнительные задачи, новые направления и обязанности стали серьезным испытанием для нас, и наши люди справились с ними хорошо. Помимо работников спасательной службы, сегодня мы отмечаем партнеров и друзей как в Эстонии, так и за границей, которые внесли свой вклад в безопасность всего нашего региона. Наша свобода и ценности остаются с нами - каждый может сам создать среду вокруг себя при самоотверженности и хорошем сотрудничестве», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Всего знаками отличия будут награждены 105 человек. Будут вручены два Больших золотых креста спасательной службы, шесть Золотых крестов спасательной службы, 11 Серебряных крестов спасательной службы, 53 медали спасательной службы, 12 медалей с золотыми дубовыми листиками, а также 21 медаль с серебряными дубовыми листиками. Кроме этого, будут вручены благодарственные грамоты Министерства внутренних дел.
Золотым крестом награждается человек за выдающееся управление спасательными работами или службой в спасательной сфере, а также за свою давнюю выдающуюся работу в спасательной службе. Серебряный крест выдается за управление сложными спасательными работами, а также за выдающуюся службу. Медалями награждаются люди за проявление смелости при сложных спасательных работах, а также за службу в спасательной сфере. Медали с золотыми дубовыми листочками выдаются за безупречную службу на протяжении 15 лет, а медали с серебряными листочками получат служащие Спасательного департамента, которые отдали своей работе десять лет.
Два раза в год проходит церемония награждения спасателей, а также граждан Эстонии, которые проявили особую отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли особый вклад в развитие спасательной деятельности. Награждение знаками отличия проходит в феврале в день рождения Эстонской Республики, а также в сентябре в день рождения пожарного дела. Спасательный департамент награждает знаками отличия с 1998 года.
Здесь можно ознакомиться со списком людей, которые получили знаки отличия.