Спасательный департамент отметит знаками отличия 105 человек.

«Задача Спасательного департамента - предотвращать несчастные случаи, подготовиться к кризисным ситуациям и беречь жизнь людей, их имущество, а также окружающую среду. К 2025 году мы поставили перед собой цель поднять безопасность до уровня стран Северной Европы и повысить нашу готовность к кризисам. 105 обладателей медалей спасательной службы являются своего рода подтверждением того, что при поддержке хороших партнеров по сотрудничеству эта цель для Спасательного департамента вполне достижима. Обладатели почетного знака являются примером для своих коллег в сфере внутренней безопасности, а также в обществе в целом и доказательством того, что помощь нуждающимся оказывается быстрой и профессиональной», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Гражданская защита играет все более важную роль в создании спасательной сети, которую мы все должны развивать вместе. Здесь у Спасательного департамента ведущая роль. Сильная и надежная организация и люди, которые в ней работают, могут выдержать больше ответственности. Доверие к спасательной службе очень высоко и здесь работают люди с чувством миссии. Задача государства здесь – ценить и поддерживать вклад тех мужчин и женщин, которые обеспечивают нашу безопасность и помогают сделать Эстонию более устойчивой к кризисам. Одних благодарственных слов недостаточно – нужно также гарантировать хорошие условия труда и достойную оплату», – добавил министр внутренних дел.