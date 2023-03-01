По данным сайта Valimised.ee, к девяти часам утра четверга, 2 марта, на выборах в Рийгикогу уже проголосовали 209 476 человек.

Данные обновляются регулярно, но не всегда корректны по причине того, что Государственная служба выборов и Департамент государственных инфосистем не могут предоставить корректные данные вовремя.

Новый состав парламента Эстонии будет избран гражданами 5 марта, э-голосование и предварительное голосование проходят с 27 февраля по 4 марта.

Электронно можно проголосовать только на компьютере. Для того, чтобы удостоверить личность и проголосовать, необходимы ID-карта и считыватель ID-карт либо Mobiil-ID и соответствующие PIN-коды. Проголосовать электронным путем можно на неделе голосования с понедельника по субботу. В воскресенье можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке.

С понедельника по четверг в каждой волости и в каждом городе будет открыт по меньшей мере один избирательный участок, где можно проголосовать вне избирательного округа по месту жительства. В пятницу, субботу и воскресенье можно голосовать только в своем избирательном округе по месту жительства. Голосование на дому проходит с пятницы по воскресенье.