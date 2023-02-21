Крики, рыдания и развалины: увиденное в Турции потрясло и опытных спасателей из Эстонии

Шестого февраля, когда Турция и Сирия пострадали от катастрофического землетрясения, в международную спасательную миссию была приглашена и эстонская поисково-спасательная команда EST-USAR. Ее тартуских участников - заведующего отделением неотложной помощи Клиники Тартуского университета Сандера Покса и спасатель тартуской команды Ферди Перситски - недолго думали и поспешили собирать вещи. Задача команды состояла в том, чтобы найти под завалами еще живых людей.
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