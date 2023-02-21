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Крики, рыдания и развалины: увиденное в Турции потрясло и опытных спасателей из Эстонии

Вейки Ояперв
, журналист
Крики, рыдания и развалины: увиденное в Турции потрясло и опытных спасателей из Эстонии
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Задача спасательной группы EST-USAR заключалась в поиске живых людей под обломками зданий в Турции.
Задача спасательной группы EST-USAR заключалась в поиске живых людей под обломками зданий в Турции. Фото: Päästeamet

Шестого февраля, когда Турция и Сирия пострадали от катастрофического землетрясения, в международную спасательную миссию была приглашена и эстонская поисково-спасательная команда EST-USAR. Ее тартуских участников - заведующего отделением неотложной помощи Клиники Тартуского университета Сандера Покса и спасатель тартуской команды Ферди Перситски - недолго думали и поспешили собирать вещи. Задача команды состояла в том, чтобы найти под завалами еще живых людей.

Еще дышит?

После некоторой задержки в эстонском и турецком аэропортах команда направилась в город Антакья в южной части Турции, куда прибыла ранним утром 9 февраля. По словам тартуских членов команды, невозможно передать словами картину, которая перед ними предстала. По дороге в Антакью на шоссе была большая пробка, и из окон автобуса ничего не было видно, кроме гор и машин.

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