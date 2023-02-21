Крики, рыдания и развалины: увиденное в Турции потрясло и опытных спасателей из Эстонии

Еще дышит?

После некоторой задержки в эстонском и турецком аэропортах команда направилась в город Антакья в южной части Турции, куда прибыла ранним утром 9 февраля. По словам тартуских членов команды, невозможно передать словами картину, которая перед ними предстала. По дороге в Антакью на шоссе была большая пробка, и из окон автобуса ничего не было видно, кроме гор и машин.