Новый раллийный автомобиль Toyota готов к труднейшему испытанию

В последнее время Toyota сконцентрировалась на снежных дорогах и испытаниях на асфальтовом покрытии, но главный инженер компании Том Фаулер уверен, что испытания на гравии являются ключевыми в развитии машины. Первый тест Yaris Rally2 состоялся в октябре 2022 года, а спустя месяц на этапе чемпионата мира в Японии общественности представили прототип машины.

Toyota Yaris, которая конкурирует с машинами Citroën, Hyundai, M-Sport Ford и Škoda Rally2, а также с Volkswagen Polo GTI R5 предыдущего поколения, в зимние месяцы активно тестировал бывший чемпион Европы Юхо Ханнинен.

«Работы по развитию идут хорошо. Мы ездили по снегу, чтобы нам было легче справляться в зимних условиях. И мы немного поездили по асфальту. Но нам нужны испытания на гравии, и я бы даже сказал, что сейчас самый важный шаг — это подготовка автомобиля к испытаниям на гравии», — сказал Фаулер порталу DirtFish.

Ни для кого не секрет, что львиную долю серии ЧМ составляют гравийные ралли, и, безусловно, Toyota Rally2, которые будут использоваться в других сериях, также могли бы найти больше применения на дорогах с открытым покрытием.

«Это наше новое серьезное испытание, потому что раллийные автомобили часто используются на гравийных дорогах по всему миру, и этот рынок является доминирующим», — добавил Фаулер.