Фото ⟩ В Таллинне обнаружена крупная партия нелегальных э-сигарет

Как сообщает Пыхьяская префектура, несколько недель назад они получили наводку от бдительного человека, что в Таллинне один мужчина нелегально торгует электронными сигаретами, а также продает их несовершеннолетним.

«При проверке выяснилось, что мужчина занимался незаконным обращением с электронными сигаретами, а в его доме было обнаружено 575 электронных сигарет без акцизных марок Эстонской Республики», - сообщили в полиции, добавив, что нелегальная продукция была конфискована.

При обыске была обнаружена крупная партия нелегальных э-сигарет. Фото: Пыхьяская префектура

К сожалению, использование электронных сигарет среди несовершеннолетних с годами становится все популярнее и поэтому это оказалось в поле зрения полиции. «Среди молодежи распространяется ложное мнение, что использование электронных сигарет не так вредит здоровью, как снюс или обычные сигареты, - отметили в полиции. - Спасибо, бдительному человеку! Благодаря вашему вмешательству эти электронные сигареты не оказались в руках детей».