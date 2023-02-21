На таллиннском рынке аренды жилья спрос на сравнительно дешевые квартиры, за которые владельцы просят примерно 500 евро в месяц, по-прежнему превышает предложение, то есть можно говорить о дефиците.
Эксперт: спросу на аренду квартир за пятьсот евро в месяц не видно конца
«Цены на более дешевые квартиры практически не изменились, и такая квартира в хорошем состоянии в любом районе города по-прежнему является объектом, для которого легко найти нового арендатора. Например, двухкомнатные квартиры в ценовом диапазоне 400-500 евро до сих пор расходятся, как горячие пирожки», - рассказывает исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.
«Спрос на более дешевые квартиры усилился в силу общего повышения стоимости жизни. Люди хотят контролировать свои постоянные расходы, и в случае с арендованной квартирой, у многих получилось экономить несколько сотен евро в месяц, приняв правильное решение», - назвал Меэлис Рянк основную причину, по которой квартиры меньшей площади так высоко ценятся на рынке аренды жилья.
Для сравнения Рянк отметил, что в случае квартир с арендной платой более 1000 евро некоторым владельцам в последние месяцы приходилось снижать цену, иногда даже на 20%, чтобы найти нового арендатора. «Когда запрашивается неправильная цена, есть риск не только потерять потенциальный доход от аренды, но и нести дополнительные расходы, потому что владелец должен оплачивать содержание пустующей квартиры», — добавил Рянк.
«Все большее значение приобретает проверка платежеспособности и сопутствующей информации об арендаторах. В последние месяцы специалисты 1Partner Kinnisvara все чаще занимаются этими вопросами, и при необходимости предостерегают своих клиентов от возможных неприятных сюрпризов», - отметил Меэлис Рянк еще один аспект, характерный для текущей рыночной ситуации.