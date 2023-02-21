Почетный знак Нарвы получат восемь человек: смотрите, кто они

Почетный знак - награда Нарвы, которая вручается физическим лицам за особые заслуги перед городом, начиная с 2010 года. В отличие от прошлого года в этот раз свои кандидатуры на награждение могли выдвинуть все жители Нарвы.Всего к назначенному сроку поступило66 предложений, из которых 63 прошли отборочную квалификацию. В связи с тем, что имена предложенных кандидатов повторялись на рассмотрение комиссии в итоге было представлено 30 кандидатов.

«Благодаря вашей активности, целеустремленности и, проделанной годами работе в Нарве развиваются международные связи, успешно внедряются новые методики обучения, а историю города помнят и чтят даже за ее пределами. Вы умеете спасать человеческие жизни и гордо представляете нашу страну на концертах международного уровня. Почетный знак Нарвы — это наше признание и благодарность за то, что каждый из вас внес значительный вклад в развитие, как нашего города, так и общества в целом», - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Почетные знаки Нарвы получают:

За особые заслуги перед городом награжден Гжегож Козловски - посол Польши в Эстонии. Его огромная заслуга в интенсивном продвижении польско-эстонского культурного сотрудничества в Нарве. Как символ культурной дипломатии, раз в два года, в конце января, начале февраля, в Нарве уже 20 лет проходит Международный конкурс молодых пианистов имени Шопена, собирающий одаренную молодежь из около десятка стран мира.