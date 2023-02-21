Старуха, гниющая на матрасе, молодой отец семейства, которого разорвало надвое поездом, и косуля, которая пробила лобовое стекло и оторвала голову сидящего за рулем мужчины. Это зрелища, которые навсегда вошли в память эстонских работников скорой помощи. Как такие переживания влияют на них, и обеспечивает ли работодатель им прохождение терапии после травматического опыта?
В нижеследующих сюжетах имена изменены, потому что работники скорой помощи подчеркнули, что им не следовало бы общаться со СМИ.