По словам психолога и ведущая программ обучения портала психологической помощи peaasi.ee Элины Кивинукк, причина, по которой работники хотят, чтобы помощь им предлагали сами, может заключаться в стигматизации – распространено мнение, что человек, которому нужна помощь, слабый и беспомощный.

Старуха, гниющая на матрасе, молодой отец семейства, которого разорвало надвое поездом, и косуля, которая пробила лобовое стекло и оторвала голову сидящего за рулем мужчины. Это зрелища, которые навсегда вошли в память эстонских работников скорой помощи. Как такие переживания влияют на них, и обеспечивает ли работодатель им прохождение терапии после травматического опыта?