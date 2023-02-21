Дилемма при поиске жилья: час ехать на работу или купить квартиру в пять раз дороже?

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, привычки покупателей жилья изменились, и сегодня они стоят перед выбором: рисковать постоянно растущими платежами по кредиту или пойти на некоторые уступки и переехать из города: «Мы видим, что и в поисковой системе портала выбор региона все чаще расширяется от Таллинна до Харьюмаа, и люди регулярно открывают объявления о недвижимости за пределами столицы».

Замедление роста Euribor ожидать не приходится, если Европейский центральный банк продолжит повышать процентную ставку. В результате покупатели жилья находятся в ситуации, когда по сравнению с крупным платежом по кредиту выгоднее предпочесть более длительное время в пути на работу и рассматривать недвижимость в паре десятков километров от столицы.

Если средняя цена квадратного метра жилья в Таллинне составляет 3282 евро, то, например, в Локса, что всего в часе езды от Таллинна, можно найти жилье почти в пять раз дешевле: по средней цене 663 евро за квадратный метр.

В расположенных рядом с Таллинном волостях Сауэ и Козе недвижимость продается по средней цене от 1390 до 1486 евро за квадратный метр и по сравнению со столицей для покупателей открывается более чем в два раза больше доступных вариантов.

В Таллинне даже без учета новостроек цена за квадратный метр остается на уровне около 3000 евро. По словам Уйбомяэ, как и в Таллинне, в близлежащих волостях выставлено на продажу много нового жилья, а также развито очень хорошее транспортное сообщение. «На автобусе или поезде добраться до центра города можно всего за двадцать минут, поэтому жилье за пределами столицы может быть хорошей альтернативой с целью сократить расходы», - добавил он.

Например, в Раазику и Палдиски цены в 2,6 раза дешевле, а до центра Таллинна удобно добираться на поезде. «Почему бы не начать рабочий день уже в поезде и таким образом сэкономить время и деньги?» - сказал Уйбомяэ.