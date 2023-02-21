Несмотря на то, что эстонская система образования готовит пекарей и садовников больше, чем нужно рынку труда, на рынке труда их по-прежнему большой дефицит. Государство видит здесь проблему в работодателях, которые не могут обеспечить необходимые условия труда.
Мистика: куда в Эстонии пропадают пекари и садовники?
Нехватка рабочей силы в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности вызвана несогласованностью предложения по обучению и высокой текучестью кадров. В качестве решения OSKA видит как более гибкие пути обучения, так и сознательный вклад предприятий в сохранение рабочей силы в секторе.
В области сельского хозяйства и пищевой промышленности слишком мало выпускников высших учебных заведений, а число тех, кто начал работать по профессии, меньше ожидаемого. Выпускников профтехучилищ достаточно, но процент работающих по профессии также низок, говорится в недавнем исследовании OSKA.
Старший аналитик OSKA Сийм Крузелль пояснил, что существует значительный переизбыток в профессиональном обучении по специальностям пекарей и кондитеров, садоводству и ландшафтному строительству, но, несмотря на это, более крупные работодатели ощущают нехватку рабочей силы, что также связано со значительной текучкой кадров.
Из ста 15 идут работать по профессии
По словам Крузелля, только 20 процентов выпускников по специальностям пекарь и кондитер, а также 15 процентов выпускников по специальностям садовник и ландшафтный дизайнер идут работать по профессии. Одной из причин является большая доля взрослых учащихся – многие из них не планируют работать по специальности, а цель их учебы – саморазвитие. Другая причина низкого показателя заключается в том, что навыки выпускников не соответствуют потребностям рынка труда – профессиональное обучение готовит мелких производителей, а не рабочую силу для крупных производственных предприятий.
Предложение OSKA состоит в том, чтобы сократить бюджетные места для обучения по специальностям пекарь и кондитер, садоводство и ландшафтное строительство, сокращая возможности обучения, принимать во внимание баланс предложения по обучению и спроса на рабочую силу, и в то же время оставить профессиональным учебным заведениям возможность при желании взимать плату за обучение со взрослых студентов.
Количество выпускников и потребности рынка труда также не сбалансированы по некоторым учебным программам высших учебных заведений: существует дефицит выпускников по специальностям ветеринарных врачей, технологов пищевой промышленности, агрономов. OSKA предлагает учебным заведениям, работодателям и министерствам вместе найти пути увеличения числа выпускников указанных специальностей и тех, кто начинает работать в этих сферах.
Поиск и удержание рабочей силы - проблема
Поиск и удержание необходимой рабочей силы на местах в следующем десятилетии является одним из самых больших вызовов в обеспечении жизнеспособности стратегически важных сельского хозяйства и пищевой промышленности. Численность занятых сокращается, а потребность в новых сотрудниках остается высокой.
OSKA прогнозирует, что к 2031 году количество занятых в сельском хозяйстве сократится на 11 процентов, или почти на 1500 человек, в основном за счет неквалифицированных рабочих. Количество занятых в пищевой промышленности в течение прогнозируемого периода сократится почти на 1400 человек, или на 10 процентов, – больше в профессиях, на которые влияют технологические разработки.
Тем не менее, в отрасли ощущается острая нехватка рабочей силы. Если для замены пенсионеров и удовлетворения потребностей в некоторых профессиях в следующем десятилетии сельскохозяйственному сектору потребуется около 200 дополнительных выпускников в год, работодатели считают, что им нужно около 3200 новых сотрудников в год, чтобы компенсировать текучесть кадров. В пищевой промышленности те же цифры 180 и 2500 соответственно.
По словам руководителя по исследованиям OSKA Катрин Пихль, в этих сферах должны быть предложены более гибкие пути обучения - дополнительное обучение, частичное обучение, обучение на рабочем месте или микроквалификация, чтобы сотрудники с необходимыми навыками могли быстрее выйти на рынок труда.
Работодатели должны взять на себя ответственность
Катрин Пихль подчеркнула, что при покрытии нехватки рабочей силы работодатели не могут рассчитывать только на постоянное обучение новых сотрудников, но и должны прилагать усилия, чтобы люди оставались в этой сфере.
«Работодатели должны взять на себя большую ответственность в поиске и удержании сотрудников, - сказала Пихль. - Это касается предлагаемых условий труда, уровня заработной платы, создания имиджа отрасли, а также сотрудничества с профессиональными и высшими учебными заведениями».