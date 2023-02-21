Мистика: куда в Эстонии пропадают пекари и садовники?

Нехватка рабочей силы в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности вызвана несогласованностью предложения по обучению и высокой текучестью кадров. В качестве решения OSKA видит как более гибкие пути обучения, так и сознательный вклад предприятий в сохранение рабочей силы в секторе.

В области сельского хозяйства и пищевой промышленности слишком мало выпускников высших учебных заведений, а число тех, кто начал работать по профессии, меньше ожидаемого. Выпускников профтехучилищ достаточно, но процент работающих по профессии также низок, говорится в недавнем исследовании OSKA.

Старший аналитик OSKA Сийм Крузелль пояснил, что существует значительный переизбыток в профессиональном обучении по специальностям пекарей и кондитеров, садоводству и ландшафтному строительству, но, несмотря на это, более крупные работодатели ощущают нехватку рабочей силы, что также связано со значительной текучкой кадров.

Из ста 15 идут работать по профессии

По словам Крузелля, только 20 процентов выпускников по специальностям пекарь и кондитер, а также 15 процентов выпускников по специальностям садовник и ландшафтный дизайнер идут работать по профессии. Одной из причин является большая доля взрослых учащихся – многие из них не планируют работать по специальности, а цель их учебы – саморазвитие. Другая причина низкого показателя заключается в том, что навыки выпускников не соответствуют потребностям рынка труда – профессиональное обучение готовит мелких производителей, а не рабочую силу для крупных производственных предприятий.