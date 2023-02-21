Страшная травма: из-за неудачного падения хоккеист лишился верхней губы

Шокирующий случай произошел 2 февраля в матче между «Сторхамаром» и «Ставангером». Сальстен забил три гола, но очень неудачно упал в последней трети.

«Я влетел в бортик, где не было плексигласового стенда. Угодил головой в столб, как раз там, где стекло начиналось», - прокомменитровал хоккеист. Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ, но кадры не для слабонервных.

После неудачного падения он упал на лед, истекая кровью, пока ему не помогли подняться. Оказалось, что ему оторвало верхнюю губу забралом шлема. «Оно сработало как гильотина», — описал он.

Верхняя губа оторвалась целиком. В больнице медики попытались пришить ее обратно, но, к сожалению, безуспешно.

Однако через три недели после аварии Сальстен получил хорошую новость о том, что восстановить губу можно хирургическим путем.