Глава МИД Эстонии отреагировал на послание Путина: Россия продолжит захватническую войну и геноцид

«Лидер кремлевского режима Путин в своем сегодняшнем выступлении оправдывает бесчеловечную и жестокую войну в Украине. К контролю над демократическим миром и краже права государств на самоопределение - вот к чему Путин стремился своей годичной агрессией», - сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, Путин дал четко понять, что РФ не собирается заканчивать войну и отказываться от своих планов. «Посыл речи Путина ясен: Россия не отступила от своих стратегических амбиций и продолжит захватническую войну и геноцид. Путина остановят решительные действия и единство Запада в повышении цены войны», - говорит он.

Глава эстонского МИД еще раз подчеркнул, что Украина не останется без поддержки. «Мы будем поддерживать Украину, пока она не победит», - заключил Рейнсалу.