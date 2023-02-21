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Глава МИД Эстонии отреагировал на послание Путина: Россия продолжит захватническую войну и геноцид

rus.postimees.ee
Глава МИД Эстонии отреагировал на послание Путина: Россия продолжит захватническую войну и геноцид
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, комментируя послание к Федеральному собранию главы РФ Владимира Путина, сказал, что кремлевский режим очевидно продолжит захватническую войну и геноцид.

«Лидер кремлевского режима Путин в своем сегодняшнем выступлении оправдывает бесчеловечную и жестокую войну в Украине. К контролю над демократическим миром и краже права государств на самоопределение - вот к чему Путин стремился своей годичной агрессией», - сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, Путин дал четко понять, что РФ не собирается заканчивать войну и отказываться от своих планов. «Посыл речи Путина ясен: Россия не отступила от своих стратегических амбиций и продолжит захватническую войну и геноцид. Путина остановят решительные действия и единство Запада в повышении цены войны», - говорит он.

Глава эстонского МИД еще раз подчеркнул, что Украина не останется без поддержки. «Мы будем поддерживать Украину, пока она не победит», - заключил Рейнсалу.

О чем говорил Путин в своем послании, читайте ЗДЕСЬ

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