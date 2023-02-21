В начале декабря эстонский большегруз вызвал в Германии цепное столкновение четырех машин. Возникший в результате этой аварии ущерб может превысить полмиллиона евро, став крупнейшим страховым случаем бизнес-клиента PZU Kindlustus.
Ущерб более полумиллиона евро: в Германии эстонский грузовик спровоцировал тяжелое ДТП
Тяжелое ДТП произошло в понедельник, 5 декабря, около 8.15 утра в Германии в земле Нижняя Саксония на скоростном шоссе А1 вблизи города Лоне. Эстонский грузовик с полуприцепом двигался в сторону Оснабрюка, когда он въехал сзади в другой грузовик с полуприцепом, который сбросил скорость из-за затора на дороге.
От полученного удара пострадавший грузовик в свою очередь въехал в еще одну грузовую машину с полуприцепом, которая двигалась перед ним. В результате столкновения полуприцеп среднего грузовика отбросило на ехавший рядом легковой автомобиль.
В итоге все три попавшие в аварию грузовика и легковой автомобиль были признаны не подлежащими восстановлению.
Сумма денежного ущерба до сих пор уточняется, но уже сейчас ясно, что она способна превысить полмиллиона евро. Таким образом, данный страховой случай стал для PZU Kindlustus крупнейшим в прошлом году.
«Немецкие скоростные шоссе знамениты своими заторами, и поэтому при движении по ним необходимо всегда быть очень внимательным, смотреть далеко вперед и при необходимости своевременно сбрасывать скорость, – объяснил руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. – Чтобы предупредить приближающихся сзади водителей о возникшем впереди препятствии, при приближении к нему и снижении скорости нужно обязательно включить аварийную световую сигнализацию, причем делать это нужно не только на скоростных шоссе».
Еще один крупный страховой случай, приведший к ущербу на сумму более 100 000 евро, возник в результате падения ящика с товарами во время разгрузки машины. Находившиеся в ящике устройства сильно пострадали, и проведшее дефектацию предприятие установило, что они не подлежат восстановлению, и что стоимость их замены вместе с доставкой составляет примерно 110 000 евро.
В прошлом году также произошло три страховых случая, которые привели к ущербу в размере порядка 90 000 евро. Так, в одном из них во время лесозаготовительных работ загорелся гусеничный экскаватор, и в итоге он был полностью уничтожен огнем. Страховая фирма возместила стоимость машины, а возможной причиной возгорания была признана техническая неисправность.
Очень дорого обошлось и другое ДТП, в котором прицепленный к трактору опрыскиватель для защиты растений во время движения по неровной дороге неожиданно опрокинулся в кювет.
Кроме того, ущерб на сумму почти в 80 000 евро причинили два пожара. В одном случае огонь возник в вентиляционном устройстве производственного здания. В другом случае загорелся харвестер, ехавший со склона на складскую площадку. Оператор заметил выходящий из моторного отсека дым, взял огнетушитель, вышел из кабины и начал тушить пожар. Однако заряда огнетушителя оператору не хватило, и поэтому он вызвал на место спасателей, которые в итоге и потушили пожар.