АНАЛИЗ ⟩ Что станет с управлением отходами после выборов?

Опыт показывает, что местным самоуправлениям важно все лучше выполнять свои текущие обязательства: создавать тендеры, которые способствуют переработке и экономике замкнутого цикла. Наличие у самоуправления своей компаний по утилизации отходов оказалось скорее препятствием в выполнении поставленных в тендере условий.

Социал-демократическая партия и «Ээсти 200» также упоминали проблему отходов, а также экономику замкнутого цикла как работающую экономическую модель, оставаясь более абстрактными и идеалистичными, не давая конкретных обещаний.

Программа «Отечества» очень лаконична в отношении отходов и обещает следовать принципам экономики замкнутого цикла, заявляя, что «Отечество» «повысит мотивацию производителя отходов к разумной сортировке отходов». Но как? «Отечество» также поддерживает «переход к плате за обращение с отходами на основе веса с внедрением технологического решения, облегчающего сортировку отходов в месте происхождения».

Это правда, что решение, основанное на весе, является одним из способов мотивировать людей собирать отходы по типам, но оно определенно может привести и к загрязнению леса. Также нет уверенности и в том, что посредством упомянутой системы в стране улучшится типовой сбор отходов.

В программах EKRE и Партии правых обещаний или существенных изменений по решению проблем с отходами в программе нет. И, к сожалению, то же самое нужно сказать и о Партии зеленых. Программа «зеленых» действительно упоминает отходы в нескольких местах, но наиболее значимая часть обещаний касается только важности переработки биоотходов, с чем, несомненно, мы согласны.