Проблема отходов есть и будет по крайней мере до тех пор, пока в каждом уголке мира не появятся технологические заводы по газификации. Даже если мы не хотим ничего знать о мусорных островах в океанах или о микропластике в плодных водах, проблема все равно существует, и единственным действенным решением, исключающим захоронение или «сжигание» отходов, является их переработка в качестве материала. Исполнительный руководитель Эстонского союза предприятий цикличной экономики Маргит Рюйтельманн проанализировала, какие решения, касающиеся утилизации отходов предлагают партии в преддверии выборов.
АНАЛИЗ ⟩ Что станет с управлением отходами после выборов?
В контексте выборов в Рийгикогу в 2023 году, конечно, есть более серьезные проблемы, чем отходы, однако, анализируя предвыборные программы партий мы можем сказать, что экономика замкнутого цикла и проблема отходов по-прежнему являются неотъемлемой частью их обещаний. Хотя предвыборные программы этого года уже успели назвать «зелеными», то, к сожалению, это относится не ко всем партиям.
Как партии обещают бороться с отходами?
Особой тщательностью тщательностью в управлении отходами и экономике замкнутого цикла отличается Партия реформ. В числе обещаний партии стоит идея создания общеэстонской единой системы сортировки отходов, единые параметры по составлению условий тендеров и обязанность самоуправлений выполнять соответствующие общегосударственные условия.
Кроме того, партия стоит за развитие сбора отходов в месте происхождения и установления целевой ставки на упаковки, а также за раздельный сбор биоотходов. Это, безусловно, те принципы, которые являются предпосылкой для развития экономики замкнутого цикла.
Центристы также уделили достаточно много внимания обращению с отходами: хотя цели и обещания более невнятны, в то же время видно, что партия знакома с проблемой сортировки отходов и считает важным найти решения для этих проблем.
Для развития типового сбора и развития экономики замкнутого цикла ответственность должна быть разделена между государством, местными самоуправлениями и частным сектором. Ранее позиции Центристской партии выступали за подход, ориентированный на то, чтобы управлением отходами полностью занимались самоуправления. Однако, к сожалению, история показала, что попытки сделать это заканчивались судебными процессами.
Опыт показывает, что местным самоуправлениям важно все лучше выполнять свои текущие обязательства: создавать тендеры, которые способствуют переработке и экономике замкнутого цикла. Наличие у самоуправления своей компаний по утилизации отходов оказалось скорее препятствием в выполнении поставленных в тендере условий.
Социал-демократическая партия и «Ээсти 200» также упоминали проблему отходов, а также экономику замкнутого цикла как работающую экономическую модель, оставаясь более абстрактными и идеалистичными, не давая конкретных обещаний.
Программа «Отечества» очень лаконична в отношении отходов и обещает следовать принципам экономики замкнутого цикла, заявляя, что «Отечество» «повысит мотивацию производителя отходов к разумной сортировке отходов». Но как? «Отечество» также поддерживает «переход к плате за обращение с отходами на основе веса с внедрением технологического решения, облегчающего сортировку отходов в месте происхождения».
Это правда, что решение, основанное на весе, является одним из способов мотивировать людей собирать отходы по типам, но оно определенно может привести и к загрязнению леса. Также нет уверенности и в том, что посредством упомянутой системы в стране улучшится типовой сбор отходов.
В программах EKRE и Партии правых обещаний или существенных изменений по решению проблем с отходами в программе нет. И, к сожалению, то же самое нужно сказать и о Партии зеленых. Программа «зеленых» действительно упоминает отходы в нескольких местах, но наиболее значимая часть обещаний касается только важности переработки биоотходов, с чем, несомненно, мы согласны.
Управление отходами, включая дополнение Закона об отходах, застряло на годы. Нам нужны смелые политики, у которых есть желание улучшить ситуацию и опираться на реальные решения и возможности. Заводы «будущего» могут быть той соломинкой, которая спасает нас от того, чтобы утонуть в мусоре, однако сегодня планов постройки этих заводов на горизонте нет. Мы должны взять на себя ответственность за мусор, который мы создаем, и обращаться с ним ответственно.