Министры о плане экологического образования: культурная и природная среда – единое целое

Тынис Лукас подчеркнул, что согласование плана действий является последовательной обязанностью двух министров и осуществляется уже в который раз с 1999 года.

«Я рассматриваю природную и культурную среду как единое целое - как необходимость для жизни человека. Ученики должны уметь видеть причинноследственные связи между их поведением и богастве живой природы. Обновляемые сейчас учебные программы начальной и средней школы должны помочь обратить внимание на эти связи. Приятно видеть, что молодежь принимает участие в так называемых "климатических пикетах" - цель экологического образования заключается в том, чтобы в будущем они руководствовались теми же лозунгами при создании привычек в повседневной жизни», - сказал министр Лукас.

По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, человек и природа неразрывно связаны, и для того, чтобы эта связь оставалась прочной, важно, чтобы все больше людей в обществе перенимали привычки поведения, способствующие устойчивому развитию.

«Понимание экологических проблем, подкрепленное научной базой, должно формироваться в школьном возрасте, а сохраняться на протяжении всей жизни. Поэтому в равной степени необходимо уделять внимание и повышению экологической осознанности у взрослых. Для достижения успеха в этой области нам нужен четкий план, мы должны сотрудничать», - сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.