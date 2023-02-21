Во вторник, 21 февраля, министр образования и науки Тынис Лукас и министр окружающей среды Мадис Каллас подписали план действий по экологическому образованию и просвещению на период 2023-2025 гг. План действий направлен на повышение экологической осведомленности населения и содействие систематическому экологическому образованию и образованию в поддержку устойчивого развития.
Министры о плане экологического образования: культурная и природная среда – единое целое
Тынис Лукас подчеркнул, что согласование плана действий является последовательной обязанностью двух министров и осуществляется уже в который раз с 1999 года.
«Я рассматриваю природную и культурную среду как единое целое - как необходимость для жизни человека. Ученики должны уметь видеть причинноследственные связи между их поведением и богастве живой природы. Обновляемые сейчас учебные программы начальной и средней школы должны помочь обратить внимание на эти связи. Приятно видеть, что молодежь принимает участие в так называемых "климатических пикетах" - цель экологического образования заключается в том, чтобы в будущем они руководствовались теми же лозунгами при создании привычек в повседневной жизни», - сказал министр Лукас.
По словам министра окружающей среды Мадиса Калласа, человек и природа неразрывно связаны, и для того, чтобы эта связь оставалась прочной, важно, чтобы все больше людей в обществе перенимали привычки поведения, способствующие устойчивому развитию.
«Понимание экологических проблем, подкрепленное научной базой, должно формироваться в школьном возрасте, а сохраняться на протяжении всей жизни. Поэтому в равной степени необходимо уделять внимание и повышению экологической осознанности у взрослых. Для достижения успеха в этой области нам нужен четкий план, мы должны сотрудничать», - сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.
Новый План действий по экологическому образованию и просвещению является продолжением предыдущего плана на 2019-2022 годы, в котором были изложены четкая стратегия и действия по продвижению образования в сфере устойчивого развития в Эстонии.
Задачей сферы экологического сознания и образования является формирование экологического сознания всего общества, в том числе развитие неформального экологического образования. Результатом такой деятельности приведут к к постоянному повышению качества экологического образования и экологического сознания населения, доступности достоверной и актуальной экологической информации и способности делать экологически обоснованный выбор в своей повседневной жизни.
Для обновления плана действий во второй половине 2022 года была сформирована рабочая группа, в которую вошли специалисты Министерства окружающей среды, Министерства образования и науки и их дочерних структур, а также представители органов местных самоуправлений и третьего сектора. Важным вкладом в план действий стали материалы, подготовленные рабочей группой направления экологического просвещения и образования плана экологического развития KEVAD.
Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте Министерства окружающей среды.