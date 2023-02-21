КОММЕНТАРИЙ К РЕЧИ ЛИДЕРА РФ ⟩ Путин вновь замахнулся ядерной дубинкой, но очень несуразно

Путин снова представил такую картину мира, на которой западные страны фактически оккупировали Украину в политическом, военном и экономическом смысле, и превратили ее в угрозу для российских национальных интересов. Российский диктатор подтвердил свое представление, согласно которому именно западные страны спровоцировали применение Россией военной силы, и не поленился вновь перечислить те ужасы, которые произошли бы, если бы Россия эту силу не применила: Украина якобы начала бы наносить массированные удары по Крыму и Севастополю, продолжала бы геноцид жителей Донбасса, наконец, предприняла бы попытки обзавестись ядерным оружием.

Приостановление участия в договоре СНВ-3 стало не самой эффектной вишенкой на торте

Самые дерзкое потрясание кулаком в адрес НАТО в речи Путина касалась того, что на поставки дальнобойного оружия Украине Россия ответит так, что будет отодвигать угрозу подальше от своих границ, а также отвлеченной декларации о невозможности победить Россию на поле боя. Казалось, что «военный блок» в выступлении Путина быстро себя исчерпал, так как российский диктатор начал «менять тему», перешел к своей любимой идее, что семья должна оставаться союзом мужчины и женщины, и уже с этого трамплина перескочил на экономику. Однако в качестве финального аккорда Путин все-таки выступил с козырной карты, которую, вероятно, нарисовали ему в последние часы именно под впечатлением от визита Байдена в Киев.