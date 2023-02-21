Сенсационный визит президента США в Киев наверняка заставил спичрайтеров Владимира Путина вносить изменения в подготовленный макет президентского послания к Федеральному собранию. Тем не менее, убедительного возражения Байдену, провозгласившему в Киеве неизбежность поражения Путина в войне, из этого послания не получилось, пишет журналист Павел Соболев.
КОММЕНТАРИЙ К РЕЧИ ЛИДЕРА РФ ⟩ Путин вновь замахнулся ядерной дубинкой, но очень несуразно
Неожиданный визит Джо Байдена в Киев, совершенный 20 февраля, поставил в нелегкое положение российского диктатора Владимира Путина, чья администрация ранее анонсировала его выступление 21 февраля с посланием к Федеральному собранию. Не только озвученные вчера Байденом в Киеве обещания не прекращать военную поддержку Украины, но и сам факт посещения американским президентом украинской столицы, ранее называвшегося невозможным из-за недостатка гарантий безопасности, красноречиво подтвердил, что США намерены ни в коем случае не допустить поражения Украины в войне.
На фоне триумфального выступления Байдена от Путина потребовалось дать хотя бы отчасти соразмерный ответ, однако его спичрайтеры или не успели, или, что более вероятно, просто не смогли внести в заготовленную речь Путина вызванные «новой реальностью» существенные содержательные коррективы. Многими экспертами предполагалось, что Путин сделает какие-то заявления, которые нельзя будет интерпретировать иначе, кроме как объявление об эскалации конфликта, но в итоге от Путина сегодня долгое время не звучало ничего более решительного, чем обещания продолжать «шаг за шагом» решать выполняемые в рамках т. н. «специальной военной операции» задачи.
Путин говорил об этом уже много раз, поэтому в рамках такого помпезного мероприятия, как послание к палатам парламента, это суждение выглядело достаточно рутинно. В той же части своего выступления, которая касалась выпадов в адрес западных союзников Украины и которая многим наблюдателям касалась наиболее интригующей, Путин предпочел в очередной раз сосредоточиться не на ближайшем будущем, а на недавнем прошлом, снова повторив свои излюбленные мантры о причинах, побудивших его начать военное вторжение в Украину в феврале прошлого года.
Путин снова представил такую картину мира, на которой западные страны фактически оккупировали Украину в политическом, военном и экономическом смысле, и превратили ее в угрозу для российских национальных интересов. Российский диктатор подтвердил свое представление, согласно которому именно западные страны спровоцировали применение Россией военной силы, и не поленился вновь перечислить те ужасы, которые произошли бы, если бы Россия эту силу не применила: Украина якобы начала бы наносить массированные удары по Крыму и Севастополю, продолжала бы геноцид жителей Донбасса, наконец, предприняла бы попытки обзавестись ядерным оружием.
Приостановление участия в договоре СНВ-3 стало не самой эффектной вишенкой на торте
Самые дерзкое потрясание кулаком в адрес НАТО в речи Путина касалась того, что на поставки дальнобойного оружия Украине Россия ответит так, что будет отодвигать угрозу подальше от своих границ, а также отвлеченной декларации о невозможности победить Россию на поле боя. Казалось, что «военный блок» в выступлении Путина быстро себя исчерпал, так как российский диктатор начал «менять тему», перешел к своей любимой идее, что семья должна оставаться союзом мужчины и женщины, и уже с этого трамплина перескочил на экономику. Однако в качестве финального аккорда Путин все-таки выступил с козырной карты, которую, вероятно, нарисовали ему в последние часы именно под впечатлением от визита Байдена в Киев.
Владимир Путин огласил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. И хотя Путин подчеркнул, что это решение не связано прямо с событиями в Украине, а связано с желанием прояснить, на что претендуют в изменившемся мире страны НАТО, и сохранить глобальный стратегический паритет, слова Путина все-таки в самую первую очередь выглядели очередным способом погрозить помогающему Украине оружием Западу ядерной дубинкой. Однако выбранная в этот раз достаточно мягкая форма этой угрозы показала, что на подлинную конфронтацию с НАТО российский диктатор идти не готов.
Кремлевский нарратив, касающийся того, что Россия уже воюет с НАТО на территории Украины, в самую первую очередь все-таки адресован внутренней российской аудитории, которой необходимо как-то объяснять, почему у России не получается справиться с Украиной. В действительности же перспектива прямого столкновения с силами НАТО пугает Путина, и у него и в мыслях нет вести дело к такому сценарию.
Соревнование продолжается, но Путин уже проиграл
Невыразительность и осторожность вторничного выступления Путина неизбежно выставляют его проигравшей стороной в навязанной ему Байденом ситуативной имиджевой дуэли, но проблема для Кремля состоит еще и в том, что предложенное соревнование пока не закончилось. Сегодня Джо Байден прибыл в Польшу, и, по данным многих западных СМИ, программа пребывания американского лидера в польской столице специально была выстроена так, чтобы его речь на центральной площади Варшавы началась уже после окончания путинского послания.
В этой речи могут как последовать, так и не последовать еще более смелые и более вербальные обещания Вашингтона в отношении продолжения поддержки Украины вплоть до ее победы в войне, но даже в том случае, если выступление Байдена не будет содержать в себе объявления каких-то революционных, прорывных решений, общий эффект от февральской поездки Байдена в Восточную Европу никак не изменится: в Киеве он провозгласил неизбежность поражения Путина в захватнической войне и назвал это поражение делом времени, подкрепив эти заявления новыми практическими шагами. Бессодержательное обращение Путина к Федеральному собранию никак не выглядело состоятельным возражением нарисованным Байденом для Путина печальным перспективам.