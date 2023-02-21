Олимпиада, ускользающая от спортсменов из стран-агрессоров, Путин, едущий на собственном бронепоезде, и точка в вопросе безопасности Украины, поставленная на конференции в Мюнхене – такой увидел прошедшую неделю публицист Артемий Троицкий.
«Почтальон» с Артемием Троицким: бронепоезд Путина не довезет российских спортсменов до Олимпиады
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Безопасность нового уровня
Артемий Троицкий считает, что международная конференция по безопасности, прошедшая в Мюнхене, стала главным событием прошлой недели. И вот почему: вот уже много лет это мероприятие проходит в баварском городе, однако это первая конференция, состоявшаяся во время войны. Троицкий уверен, что именно эта конференция очень четко обозначила все позиции по Украине, которые, сильно изменились буквально за последние несколько месяцев: Путин военный преступник, точка. Никаких разговоров, договоренностей, компромиссов с ним быть не может.
На сегодняшний день, полагает Троицкий, водораздел проходит по вопросу о том, а что дальше делать с Россией. «Украина должна вернуться к международно-признанным границам 1990 года. В общем-то, тут все ясно, тут споров нет, - говорит Артемий Троицкий. - Но возможный вариант, о котором много спорят, - это распад России: останется эта держава, эта огромная страна в своем прежнем состоянии, или нет?»
Даже китайский министр иностранных дел Ван И, напоминает Троицкий, и тот сказал, что надо уважать международные законы и суверенитет других государств. И это, по мнению Троицкого, никак не могло быть аргументом в поддержку России, на которую Россия, «разумеется, со стороны Китая весьма и весьма рассчитывает», а саму Россию на конференцию в Мюнхене вообще не пригласили.
«Я имею в виду официальную Россию: не было там министра иностранных дел Лаврова, я уже не говорю о Путине, который там, кстати, появлялся в свое время, - уточнил публицист. - Россию представляла исключительно оппозиция, оппозиция во главе с Каспаровым и Ходорковским. Но надо сказать, что позиция оппозиции, представленная, скажем, вот этими двумя нашими видными деятелями, она была скорее мейнстримной, а не радикальной».
По мнению Троицкого, Каспарова и Ходорковского перспектива распада России не очень радует. Так или иначе, много на конференции говорилось о том, что заканчивается зима и распутица, а значит, начнутся более активные военные действия, к которым надо готовиться.
Спорт высоких моральных достижений
Второй сюжет, на который обратил внимание публицист, посвящен спорту. Уже несколько недель не прекращаются бурные дискуссии о том, участвовать ли спортсменам из Российской Федерации и Республики Беларусь в международных состязаниях: «Триггером для этих дискуссий стало то, что Томас Бах, председатель Международного олимпийского комитета, в общем-то, организации не сказать, что очень авторитетной и вызывающей большое доверие, поскольку все эти крупные спортивные федерации все очень коррумпированы, в том числе и российскими деньгами, и арабскими деньгами, и так далее, сказал, что спортсмены из России и Белоруссии могут принимать участие в Олимпийских играх, которые, как известно, в следующем году пройдут в городе Париже».
Довольно серьезный гул по этому поводу подняли почти все страны Европы. Радикальная позиция их представителей состоит в том, что никаким спортсменам из стран агрессоров ни при каких условиях соревноваться нельзя.
«Надо сказать, что я чаще всего придерживаюсь радикальных точек зрения, но не в этом случае, - говорит Артемий Троицкий. – Хотя от спорта я бесконечно далек, но я просто считаю, что отношение к спортсменам, равно как и к деятелям культуры и так далее, должно быть дифференцированным и индивидуальным. Тем, кто поддерживает агрессию, естественно, никаких поблажек. Сидите дома, не гуляйте, если хотите соревноваться. Ну, или соревнуетесь с беларусами или с какими-нибудь иранцами, или езжайте на тренировочные сборы в Эритрее, да?»
А вот спортсмены, которые активно выступают против войны, убежден Троицкий, и так уже наказаны: «Они лишены государственной поддержки, они в каких-то черных списках находятся, они не могут выступать, в том числе и соревноваться у себя на родине. Многие из них вообще, это особенно касается белорусских спортсменов, вынуждены были просто уехать из своей страны, поскольку им грозило тюремное заключение». Ну и тогда, спрашивает Троицкий, зачем еще раз наказывать этих, в общем-то, смелых и бескомпромиссных людей? «Я считаю, это несправедливо», - резюмирует публицист.
По его словам, с самой лучшей идеей выступил польский министр спорта и туризма, который сказал, что нужно создать на Олимпийских играх отдельную сборную, сборную беженцев, сборную спортсменов из тоталитарных стран, из несвободных стран, которые оттуда уехали. «И вот это был бы не просто такой трусливый страусиный жест, который демонстрируют Томас Бах и Международный олимпийский комитет, а это был бы политический жест, и при том, на мой взгляд, весьма и весьма эффективный», - уверен Артемий Троицкий.
Наш паровоз вперед летит
Еще одним важным штрихом ушедшей недели, по мнению Троицкого, стал бронепоезд Путина, который, считает публицист, за пределами России как-то особо не заметили. А между тем сам бронепоезд у Путина появился, как выяснилось, уже давно – в 2015-2016 годах.
«Оказывается, Владимир Владимирович Путин в последнее время вместо того, чтобы лететь самолетом, все чаще и чаще прибегает к услугам бронепоезда, - рассказал Троицкий. - Ну, бронепоезд этот он не совсем такой, какие были во время, скажем, Гражданской и Великой Отечественной войн: то есть такая вот бронированная махина с этими глазницы какими-то, с торчащими во все стороны пушками и пулеметами и так далее. Нет, это бронепоезд, который внешне очень похож на обычный поезд. Возможно, где-то там есть и спрятанные пулеметы, но явно они не выставлены напоказ».
Главное же в этом поезде, обращает внимание Троицкий, то, что он действительно бронированный, с толстенными стенами, стеклами и так далее. Внутри есть кабинет Путина, спальня Путина, комната связи, комната для гостей, посетителей и так далее. Бронепоезд этот, - рассказывает Троицкий как сказку, ведут аж три Локомотива, каждый – в разные места. «Во-первых, по Подмосковью, где имеются всякие Ново-Огарево и прочие дачи Путина, - перечисляет Троицкий. – Во-вторых, в его любимую дачу-резиденцию на Валдае, в-третьих, опять же, в любимый Бочаров ручей в Сочи».
И причина таких перемещений, по мнению Троицкого, заключается не в том, что у Путина, как и у Троицкого, закладывает уши в самолетах, а потому, что определить местоположение стратегических поездов невозможно. По крайней мере, было невозможно. «Народу от этого ничего хорошего, - подытоживает публицист. - Но кто же из начальников российских когда-нибудь даже задумывался на секунду об интересах удобства своего народа? Плевать на это все. Главное, чтобы наш бронепоезд летел куда надо и с максимальной скоростью».