«Почтальон» с Артемием Троицким: бронепоезд Путина не довезет российских спортсменов до Олимпиады

А вот спортсмены, которые активно выступают против войны, убежден Троицкий, и так уже наказаны: «Они лишены государственной поддержки, они в каких-то черных списках находятся, они не могут выступать, в том числе и соревноваться у себя на родине. Многие из них вообще, это особенно касается белорусских спортсменов, вынуждены были просто уехать из своей страны, поскольку им грозило тюремное заключение». Ну и тогда, спрашивает Троицкий, зачем еще раз наказывать этих, в общем-то, смелых и бескомпромиссных людей? «Я считаю, это несправедливо», - резюмирует публицист.

По его словам, с самой лучшей идеей выступил польский министр спорта и туризма, который сказал, что нужно создать на Олимпийских играх отдельную сборную, сборную беженцев, сборную спортсменов из тоталитарных стран, из несвободных стран, которые оттуда уехали. «И вот это был бы не просто такой трусливый страусиный жест, который демонстрируют Томас Бах и Международный олимпийский комитет, а это был бы политический жест, и при том, на мой взгляд, весьма и весьма эффективный», - уверен Артемий Троицкий.

Наш паровоз вперед летит

Еще одним важным штрихом ушедшей недели, по мнению Троицкого, стал бронепоезд Путина, который, считает публицист, за пределами России как-то особо не заметили. А между тем сам бронепоезд у Путина появился, как выяснилось, уже давно – в 2015-2016 годах.