С марта в Тарту изменятся правила парковки самокатов Bolt

Представители Bolt, полиции и городского правительства неоднократно встречались и обсуждали, как улучшить правила использования электросамокатов. В связи с этим в предстоящем сезоне в Тарту изменится порядок парковки самокатов Bolt.

С марта самокаты Bolt больше нельзя парковать на тротуарах шириной менее 1,5 метров. Ограничение вводится в приложение Bolt, то есть система не позволит пользователям заканчивать поездку на узких тротуарах.

Право парковки на более широких тротуарах остается за водителями самокатов Bolt, но городские власти просят всех пользователей парковать самокаты таким образом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.

И Bolt, и полиция, и городские власти призывают людей оставлять самокаты на специально отведенных для парковки самокатов стоянках: город выделит 18 мест в общественном пространстве, где Bolt построит парковки с твердым покрытием.

По желанию компании на парковках также можно построить точки зарядки, где пользователи смогут зарядить самокаты самостоятельно. Парковки будут расположены в центре города или вблизи него, а также в районах Аннелинн, Таммелинн и Тяхтвере.

Руководитель в сфере самокатов Bolt в Эстонии Александр Лилишенцев сказал, что они рады продвигать культуру парковки самокатов вместе с городом Тарту. «Мы нанесли на карту все тротуары, ширина которых меньше 1,5 метра, и ограничили стоянку наших самокатов на этих участках.

Кроме того, весной на новые городские парковки мы выведем зарядные станции для самокатов. Это первая в своем роде зарядная станция для самокатов и электрических велосипедов в нашей отрасли, где пользователю просто нужно вставить автомобиль в розетку, приложение автоматически завершит поездку, и начнется зарядка устройства. Мы надеемся, что в результате этих двух изменений культура парковки легковых автомобилей в Тарту значительно улучшится», - сказал Лилишенцев.