Грецкий: Путин хочет рутинизировать войну в глазах россиян, сделать ее нормой

- Кроме заявления по поводу договора СНВ-3, Путин не сказал во вторник в рамках послания к парламенту ничего такого, чего бы он раньше уже много раз не говорил. Те же абсурдные обоснования начала войны, то же выставление Запада виновным в продолжении этой войны, те же угрозы Западу, что звучали и прежде. Можно ли предположить, что тема договора СНВ-3 появилась в послании только из-за визита Джо Байдена в Киев, что Путин был так уязвлен этим визитом, что искал любой способ отомстить за унижение, и намек на ядерную эскалацию показался ему подходящим вариантом?

- Конечно, если посмотреть на инфокартинку, то она выглядит так: Байден в Киеве, Зеленский в Бахмуте, Путин в бункере. Это впрямь смотрится для Путина не очень хорошо, однако самой важной задачей Путина сейчас является сохранение контроля над собственной вертикалью власти. Над своим собственным режимом.

Когда речь идет о выступлениях первых лиц российского государства, важно не только то, что было упомянуто или сказано, важно и то, что сказано не было. Путин в своем послании ни разу не напомнил цели начатой им войны. Он не сказал во вторник ничего про денацификацию, он ни слова не сказал про демилитаризацию Украины. По сути, он отказался от этой части своего классического репертуара последнего времени.