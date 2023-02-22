Ср, 22.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Грецкий: Путин хочет рутинизировать войну в глазах россиян, сделать ее нормой

Павел Соболев
, журналист
Грецкий: Путин хочет рутинизировать войну в глазах россиян, сделать ее нормой
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
  • Отказ России от договора СНВ-3 существенно не ослабит контроль над ядерными вооружениями
  • Путин дает понять и россиянам, и Западу, что война и конфронтация могут тянуться очень долго
  • После окончания войны Украину с удовольствием примут в НАТО как страну с очень сильной армией

Владимир Путин объявил вчера о временной приостановке участия России в договоре СНВ-3. О том, чем чревато такое решение для глобальной ядерной безопасности, в очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, рассуждал приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.

- Во вторник Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Эксперты отмечают, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу оставалось вне рамок любых сложностей в отношениях сторон. При этом говорится, что фактическое прекращение действия договора СНВ-3 не приведет сразу к началу гонки ядерных вооружений. Но это чревато тем, что две стороны перестанут контролировать друг друга. Чем грозит эта потеря взаимного контроля? Насколько выросла после заявления Путина опасность ядерной войны?

- Я не думаю, что приостановка участия России в договоре СНВ-3 существенно усложнит ситуацию с контролем над ядерными вооружениями. Безусловно, хорошо, когда действуют комиссии, у которых есть возможности инспектировать места дислокации ядерных вооружений. Это способствует прозрачности контроля. Однако все-таки все эти проверки и инспекции играли по-настоящему архиважную роль в годы холодной войны, когда не было спутников, не было такого множества разных каналов коммуникаций.

Сейчас мы с вами живем все-таки в XXI веке. У политических элит разных стран сейчас имеется очень много способов поддерживания связи между собой, много каналов взаимодействия. Куда больше в сравнении с ситуацией 1960-х или 1970-х годов. Ко всему прочему, нельзя забывать и о том, что представители советской элиты никак не были интегрированы в глобальную экономику. С нынешними же российскими руководителями все-по другому. Они имеют активы на Западе, они привыкли много путешествовать. Даже если сейчас у них нет такой возможности, члены их семей, их родственники все равно путешествуют.

Это может казаться мелочью, но все эти детали нельзя недооценивать. И принятое Путиным решение о временном отказе от договора СНВ-3 на самом деле в самую первую очередь является пасом людям старшего поколения в западных элитах. Которые до сих пор, глядя на Россию, видят в ней Советский Союз, и различают те же самые риски глобальной ядерной катастрофы, что они различали и во времена СССР, хотя ситуация изменилась.

Путин с самого первого дня войны не оставляет попыток расколоть единство Запада. Это было идеей-фикс советского руководства, и у нынешнего руководства России это тоже присутствует. Путин хочет спровоцировать разногласия между странами Запада, сделать их по возможности сильнее, что очень важно на фоне той сплоченности Запада, которую тот демонстрирует в поддержке Украины. Путин метит именно туда.

Он рассчитывает, что те аргументы, которые он сейчас предъявляет, будут серьезно восприняты, например, праворадикальными и леворадикальными силами и движениями на Западе. И это касается не только ядерной угрозы. Это касается и холодной зимы, и высоких цен, и инфляции. Все это постоянно звучит из уст российского руководства. Оно рассчитывает, что все эти проблемы должны отвлечь внимание Запада от Украины. Сигнал такой, что, мол, оглянитесь вокруг, у вас дома не все в порядке, зачем вам Украина.

Своим заявлением по поводу договора СНВ-3 Путин просто продолжил эту линию. И я совершенно уверен, что она и дальше будет именно такой.

- Кроме заявления по поводу договора СНВ-3, Путин не сказал во вторник в рамках послания к парламенту ничего такого, чего бы он раньше уже много раз не говорил. Те же абсурдные обоснования начала войны, то же выставление Запада виновным в продолжении этой войны, те же угрозы Западу, что звучали и прежде. Можно ли предположить, что тема договора СНВ-3 появилась в послании только из-за визита Джо Байдена в Киев, что Путин был так уязвлен этим визитом, что искал любой способ отомстить за унижение, и намек на ядерную эскалацию показался ему подходящим вариантом?

- Конечно, если посмотреть на инфокартинку, то она выглядит так: Байден в Киеве, Зеленский в Бахмуте, Путин в бункере. Это впрямь смотрится для Путина не очень хорошо, однако самой важной задачей Путина сейчас является сохранение контроля над собственной вертикалью власти. Над своим собственным режимом.

Когда речь идет о выступлениях первых лиц российского государства, важно не только то, что было упомянуто или сказано, важно и то, что сказано не было. Путин в своем послании ни разу не напомнил цели начатой им войны. Он не сказал во вторник ничего про денацификацию, он ни слова не сказал про демилитаризацию Украины. По сути, он отказался от этой части своего классического репертуара последнего времени.

Это говорит о том, что Путин пытается рутинизировать войну. Он хочет убедить россиян в том, что война - это норма, что, дескать, мы так жили уже год, и мы так будем жить и дальше.

Вчера Путин много говорил о том, что несмотря на все сложности, российская экономика чувствует себя хорошо. Что негативные экономические прогнозы не оправдались. И он также упомянул меры поддержки для тех, кто участвовал в боевых действиях. Но про цель этих боевых действий ничего не говорил.

Эта речь была также в очень значительной степени адресована и Западу. Даже не конкретно Джо Байдену, а всему Западу.

Путин доносил до Запада, что он готов к длительной конфронтации с ним. Что у него есть деньги и ресурсы для такой конфронтации. И что эта конфронтация может продолжаться сколь угодно долго. Насколько прав Путин, покажет время.

- Джо Байден во время выступления в Варшаве сказал во вторник, что пятая статья устава Североатлантического договора о том, что нападение на одну из стран НАТО равнозначно нападению на всех, незыблема, что это «священная клятва». В чем был смысл этих слов? Это предостережение Путину, чтобы он даже не думал о возможных агрессиях против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии? Или это было указание на то, что после победы в войне Украина станет членом НАТО и тем самым получит бессрочные, вечные гарантии безопасности? И, быть может, не только Украина, но и, к примеру, Молдова?

- Упоминание пятой статьи было очень важным сигналом. О пятой статье часто говорят в последнее время и другие представители американского руководства, и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Все они много раз говорили о незыблемости этого обязательства, говорили, что пятая статья будет применяться сразу, как только к этому будут возникать какие-то предпосылки.

Это важно слышать всем членам альянса, но особенно важно - тем, у которых есть общая граница с Российской Федерацией. Однако важно подчеркнуть, что из речи Байдена можно также понять, какими могут быть контуры будущей политики НАТО, очертания того, как в будущем вообще будет выглядеть международная система безопасности в Европе. Очевидно, что она будет выстраиваться таким образом, что Россия и в будущем будет восприниматься в качестве источника угрозы для Европы.

Это означает, что восточный фланг НАТО обязательно должен укрепляться. Собственно, именно об этом Байден говорил вчера и с президентом Польши Анджеем Дудой. Стоял вопрос об увеличении военного контингента союзников в Польше. Сейчас в Польше присутствует более 10 000 американских военнослужащих. И судя по той внешнеполитической активности, которую проявляет в последние месяцы Дуда, речь идет об увеличении этого контингента не только за счет американцев, но и за счет других стран альянса.

Очень важным был и тот момент в речи Байдена, где он назвал НАТО самым успешным оборонительным альянсом в истории. Это действительно так. Однако в то же самое время никакого прямого намека, что Украина в ближайшее время станет членом НАТО, в выступлении Байдена не было. Однако нет сомнений в том, что этот вопрос окажется в повестке дня после окончания войны.

Украина уже сейчас располагает самой опытной армией в Европе. Эта армия достаточно многочисленная, она хорошо обучена, хорошо подготовлена. Она оказалась способна сдержать одну из крупнейших армий мира и успешно противостоять ей. Поэтому страны НАТО воспринимают Украину как актив, который будет очень полезен альянсу. Вступление Украины в НАТО укрепит и общую безопасность альянса, и безопасность каждой входящей в НАТО страны.

- Также Джо Байден сказал в Варшаве, что Владимир Путин хотел финляндизации Украины, а вместо этого получил натоизацию Финляндии и Швеции. Можно ли различить в этих словах Байдена сигнал не только Москве, но и Анкаре, в том смысле, что Байден дал понять, что сопротивление Турции вступлению Швеции в НАТО бессмысленно? И отчасти сигнал и Будапешту, который пока тоже не спешит с ратификацией определенных документов?

- В самую первую очередь это был сигнал именно Анкаре. Я уверен, что за речью Байдена в Анкаре следили. Понятно, что главным препятствием на пути вступления Швеции и Финляндии в НАТО выглядит сейчас именно Турция. Конечно, сейчас нужно будет следить за тем, какие выводы сделает для себя турецкая сторона. Но я очень надеюсь, что к лету этот вопрос решится положительно для Швеции и Финляндии, и эти два государства официально станут членами Североатлантического альянса.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх