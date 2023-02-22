В студии Postimees Игорь Грецкий: чем чреват отказ России от договора СНВ-3?

- Кроме заявления по поводу договора СНВ-3, Владимир Путин не сказал во вторник в рамках послания к парламенту ничего такого, чего бы он раньше уже много раз не говорил. Те же абсурдные обоснования начала войны, то же выставление Запада виновным в продолжении этой войны, те же угрозы Западу, что звучали и прежде. Можно ли предположить, что тема договора СНВ-3 появилась в послании только из-за визита Джо Байдена в Киев, что Путин был так уязвлен этим визитом, что искал любой способ отомстить за унижение, и намек на ядерную эскалацию показался ему подходящим вариантом?

- Джо Байден во время выступления в Варшаве сказал во вторник, что пятая статья устава Североатлантического договора о том, что нападение на одну из стран НАТО равнозначно нападению на всех, незыблема, что это «священная клятва». В чем был смысл этих слов? Это предостережение Путину, чтобы он даже не думал о возможных агрессиях против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии? Или это было указание на то, что после победы в войне Украина станет членом НАТО и тем самым получит бессрочные, вечные гарантии безопасности?

- Также Джо Байден сказал в Варшаве, что Владимир Путин хотел финляндизации Украины, а вместо этого получил натоизацию Финляндии и Швеции. Можно ли различить в этих словах Байдена сигнал не только Москве, но и Анкаре, в том смысле, что Байден дал понять, что сопротивление Турции вступлению Швеции в НАТО бессмысленно? И отчасти сигнал и Будапешту, который пока тоже не спешит с ратификацией определенных документов?