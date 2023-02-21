Таллиннец – звучит гордо: почти пятьдесят малышей получили именные свидетельства в Ратуше

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, рождение ребенка - одно из важнейших событий в жизни человека. «Вручение именных свидетельств - одна из самых красивых традиций Таллинна. Этот день достоин особого внимания, зачастую на церемонию вручения свидетельств приходят всей семьей. Желаю всем семьям большого счастья!», - сказала вице-мэр.

Все маленькие таллиннцы получили в подарок от города кружку и миску с рисунками художницы Хелины Тильк.

Большинство малышей-обладателей именных свидетельств родились в период с ноября 2022 года по январь 2023 года. Среди них 20 девочек и 27 мальчиков. В одной семье родились двойняшки, в двух семьях это был пятый по счету ребенок, в четырех семьях - третий по счету.

Семья на церемонии вручения свидетельств. Фото: Mats Oun

Самыми популярными именами для девочек, родившихся в столице в этот период, стали Алиса, Ева, София, Оливия. Самыми популярными именами для мальчиков - Марк, Хуго, Лев, Максим и Кристофер.