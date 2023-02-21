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Жестокие убийства и насилие над ребенком: суд не освободил досрочно вильяндиского убийцу, приговоренного к смертной казни

Sakala
Жестокие убийства и насилие над ребенком: суд не освободил досрочно вильяндиского убийцу, приговоренного к смертной казни
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Маргус Розенберг.
Маргус Розенберг. Фото: Elmo Riig

Суд не освободил из тюрьмы досрочно трех человек, в том числе и Маргуса Розенберга, убившего маленького ребенка.

Оценивая положительные и отрицательные обстоятельства, суд недостаточно убедился в том, что наказание достигло своей цели, и что осужденный в состоянии продолжать законопослушную жизнь на свободе. 23 сентября 1997 года Вильяндиский уездный суд вынес Розенбергу смертный приговор.

Розенберг участвовал в слушаниях, состоявшихся в Вильяндиском уездном суде 3 февраля этого года в заочном формате, и подтвердил свое желание освободиться из тюрьмы условно-досрочно. По его словам, ему негде жить, его первоначальный план - пойти в гостиницу, а затем снять квартиру и найти работу. Даже сейчас Розенберг не признался в преступлениях, за которые он был осужден. Он не принимает участия в социальных программах тюрьмы, потому что «ему нечему там учиться».

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