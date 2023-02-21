Жестокие убийства и насилие над ребенком: суд не освободил досрочно вильяндиского убийцу, приговоренного к смертной казни

Оценивая положительные и отрицательные обстоятельства, суд недостаточно убедился в том, что наказание достигло своей цели, и что осужденный в состоянии продолжать законопослушную жизнь на свободе. 23 сентября 1997 года Вильяндиский уездный суд вынес Розенбергу смертный приговор.

Розенберг участвовал в слушаниях, состоявшихся в Вильяндиском уездном суде 3 февраля этого года в заочном формате, и подтвердил свое желание освободиться из тюрьмы условно-досрочно. По его словам, ему негде жить, его первоначальный план - пойти в гостиницу, а затем снять квартиру и найти работу. Даже сейчас Розенберг не признался в преступлениях, за которые он был осужден. Он не принимает участия в социальных программах тюрьмы, потому что «ему нечему там учиться».