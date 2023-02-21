Суд не освободил из тюрьмы досрочно трех человек, в том числе и Маргуса Розенберга, убившего маленького ребенка.
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Жестокие убийства и насилие над ребенком: суд не освободил досрочно вильяндиского убийцу, приговоренного к смертной казни
Жестокие убийства и насилие над ребенком: суд не освободил досрочно вильяндиского убийцу, приговоренного к смертной казни
Оценивая положительные и отрицательные обстоятельства, суд недостаточно убедился в том, что наказание достигло своей цели, и что осужденный в состоянии продолжать законопослушную жизнь на свободе. 23 сентября 1997 года Вильяндиский уездный суд вынес Розенбергу смертный приговор.