В Беларуси одобрили закон о казни чиновников за госизмену. Эксперты опасаются худшего

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента РБ) одобрили во втором, окончательном чтении проект закона о введении для чиновников смертной казни за госизмену. Документ также устанавливает размер штрафа за «антигосударственные» преступления в пределах от 500 до 50 000 базовых величин (одна базовая величина равняется 37 белорусским рублям, или, по текущему курсу Нацбанка Беларуси, 980 российским).

Кроме того, в законопроекте прописано увеличение срока задержания подозреваемых в случае ряда «антигосударственных преступлений», таких как шпионаж и госизмена, до 10 суток, а срока предъявления обвинения - до 20 суток с момента задержания. Это обосновывается тем, что предусмотренных действующим законодательством 72 часов в таких случаях бывает «недостаточно». Также вводится ответственность за распространение «заведомо ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси».

Теперь документ должна одобрить также и верхняя палата белорусского парламента - Совет Республики. После этого он поступит на подпись к правителю страны Александру Лукашенко.

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В пресс-службе нижней палаты парламента РБ заявили, что цель изменения законодательства - «оказание сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрация решительной борьбы с изменой государству».