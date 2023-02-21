Эксперты о речи Путина: возможно, попросить прощения у Господа все-таки хочется

Помимо упомянутых походя ядерных угроз, Путин, по сути, дал старт собственной президентской предвыборной кампании 2024 года. «Это его «подпорка» для усмирения элиты, которая устала от войны и отсутствия отдыха на французской ривьере. Теперь он окончательно становится "народным президентом", - пояснил этот посыл в своем Telegram-канале независимый российский журналист Сергей Ковальченко. - Это ей он говорит, что будет опираться на результаты голосования марта 2024 года».

Александр Баунов добавляет, что заметна в целом попытка Путина создать базу для удержания власти и для переизбрания, которое не факт, что придется на мирное время.

Историк и политолог Тоомас Алаталу считает, что, в свою очередь, в верхушке западных демократий могла быть надежда услышать в послании Путина хоть о какой-нибудь готовности закончить войну. «Ведь из его блицкрига ничего не вышло, и Давид изрядно навалял Голиафу, - говорит Алаталу. - Вместо этого последовали привычные потоки лжи о начатой украинцами войне, и что Россия защищает свои исконные земли. Затем об успехах России «в эпоху необратимых изменений в мире», и, конечно, о национал-предателях, что снискало аплодисменты». Но, за вычетом заявления о приостановке участия в договоре о стратегическом наступательном вооружении, речь была, ввиду отсутствия успехов на фронте, на удивление округлой, - отмечает политолог.