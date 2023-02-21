Послание Владимира Путина российскому Федеральному собранию, длившееся почти два часа, не потянуло на статус судьбоносного и явно было смазано вчерашним приездом Байдена в Киев. В итоге ключевым в нем стало задабривание собственных граждан. Rus.Postimees собрал наиболее яркие характеристики экспертов по итогам речи, от которой некоторые ожидали объявления в России военного положения.
Эксперты о речи Путина: возможно, попросить прощения у Господа все-таки хочется
По мнению политолога Екатерины Шульман, ключевое послание Послания - задабривание. «Детям дадим еще денег: и так много даем, но еще больше дадим. Налоговых льгот семьям тоже дадим», - перечислила она в Facebook потенциальных реципиентов.
«В послании есть попытка похвалить всех — и военных, и гражданских, и народ, и интеллигенцию, и правительство, и думу, и государственный сектор и частный бизнес, и врачей, и учителей, - добавляет и политолог, главный редактор ликвидированного властями РФ ресурса Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александр Баунов, также комментируя послание в Facebook. - На этом фоне выделяется одна категория, чье полезное служение родине не упомянули отдельно, — это дипломаты. Да и Лаврова показывали в публике мало. Из дипломатического — только приостановка СНВ-3, то есть анти-дипломатия».
СНВ-3, отмечает Баунов, является наследием Обамы-Медведева, договор, автоматически продленный Россией и США на 5 лет до 2026. «Его ставил под сомнение еще Трамп, утверждая, что договор на двоих устарел, мир давно не на двоих, - утверждает эксперт. - В любом случае, это некоторая антиципация крушения договора, которое могло произойти и по инициативе США под предлогом недоступности инспекций. Так что приостанавливаем назло то, что вы могли приостановить в наказание».
Александр Баунов уточняет, что важным аспектом в постановке СНВ на паузу станет отношение к этому факту Китая. «Если приостановка Москвой и не была напрямую согласована с Пекином, возможно, Китай о ней заранее проинформировали, - уверен Баунов. - Строго говоря, в интересах изолированной Москвы было бы теперь строить многосторонние западно-незападные форматы, так как двусторонний российской-американский явно сейчас лишен перспективы».
Помимо упомянутых походя ядерных угроз, Путин, по сути, дал старт собственной президентской предвыборной кампании 2024 года. «Это его «подпорка» для усмирения элиты, которая устала от войны и отсутствия отдыха на французской ривьере. Теперь он окончательно становится "народным президентом", - пояснил этот посыл в своем Telegram-канале независимый российский журналист Сергей Ковальченко. - Это ей он говорит, что будет опираться на результаты голосования марта 2024 года».
Александр Баунов добавляет, что заметна в целом попытка Путина создать базу для удержания власти и для переизбрания, которое не факт, что придется на мирное время.
Историк и политолог Тоомас Алаталу считает, что, в свою очередь, в верхушке западных демократий могла быть надежда услышать в послании Путина хоть о какой-нибудь готовности закончить войну. «Ведь из его блицкрига ничего не вышло, и Давид изрядно навалял Голиафу, - говорит Алаталу. - Вместо этого последовали привычные потоки лжи о начатой украинцами войне, и что Россия защищает свои исконные земли. Затем об успехах России «в эпоху необратимых изменений в мире», и, конечно, о национал-предателях, что снискало аплодисменты». Но, за вычетом заявления о приостановке участия в договоре о стратегическом наступательном вооружении, речь была, ввиду отсутствия успехов на фронте, на удивление округлой, - отмечает политолог.
Социолог Игорь Эйдман поясняет, что признать поражение сейчас для Путина означает - потерять не только пост президента, но свободу или даже жизнь: «Поэтому он пытается сделать невозможное: одновременно вести войну и сохранять привычную систему власти, заточенную под его персональные качества и потребности, но к такой войне абсолютно не приспособленную».
«Путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность», - уверен советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. «Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ», - цитирует Подоляка DW.
«Два раза между делом употребленное "прости, Господи" свидетельствует о том, что попросить прощения у Господа все-таки хочется», - увидел второе дно в речи Путина Александр Баунов.
А вот британский МИД не заметил таких тонкостей и был, пожалуй, лаконичнее всех по поводу «тронной речи» Владимира Путина: «Есть только один человек, который несет ответственность за войну в Украине, и этот человек - Владимир Путин».
Сегодня же президент США Джозеф Байден обратится с посланием к Владимиру Путину во время своего визита в Польшу. Американский лидер уже прибыл в Варшаву.