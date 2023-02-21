Кто лучше справится с управлением Эстонией? Сегодня состоятся предвыборные дебаты Rus.Postimees

Текущей предвыборной гонке поставлен диагноз «сравнительно скучная», потому что война в Украине поглощает внимание, а новых идей очень мало. С другой стороны, чувствуется поляризация - выделяются либеральный и консервативный блоки. Большие дебаты на Rus.Postimees и Канале 7 помогут кандидатам взбодриться и раскроют для избирателя суть программ и мировоззрений партий.

Основные вопросы дебатов: как политики рассчитывают побороть инфляцию, обеспечить Эстонию энергоносителями, и что с налогами? Качественное образование для русскоязычных учеников – что этому мешает, и как быть с языковой реформой? Как гарантировать безопасность Эстонии и соблюдение ее интересов на международной арене, и что мы можем сделать для прекращения российской агрессии в Украине?