5 марта будет избран новый состав Рийгикогу. Rus.Postimees и Канал 7 проведут 22 февраля в 19.30 предвыборные дебаты на русском языке. Участие примут Вадим Белобровцев (Центристская партия), Евгений Криштафович (Партия реформ), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Максим Ильин («Ээсти 200») и Март Каллас (EKRE). Ведущие - Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин.
Кто лучше справится с управлением Эстонией? Завтра состоятся предвыборные дебаты Rus.Postimees
Текущей предвыборной гонке поставлен диагноз «сравнительно скучная», потому что война в Украине поглощает внимание, а новых идей очень мало. С другой стороны, чувствуется поляризация - выделяются либеральный и консервативный блоки. Большие дебаты на Rus.Postimees и Канале 7 помогут кандидатам взбодриться и раскроют для избирателя суть программ и мировоззрений партий.
Основные вопросы дебатов: как политики рассчитывают побороть инфляцию, обеспечить Эстонию энергоносителями, и что с налогами? Качественное образование для русскоязычных учеников – что этому мешает, и как быть с языковой реформой? Как гарантировать безопасность Эстонии и соблюдение ее интересов на международной арене, и что мы можем сделать для прекращения российской агрессии в Украине?